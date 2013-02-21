Коморовський позитивно оцінив переговори з Януковичем у Польщі

Президент Польщі Броніслав Коморовський позитивно оцінив переговори з Президентом України Віктором Януковичем, котрі відбулися в рамках його візиту до польського містечка Вісла, та в яких також взяв участь Президент Словаччини Іван Гашпарович.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Коморовський сказав після сьогоднішніх тристоронніх переговорів президентів у польському місті Вісла.

"Я хотів би передати з нашої розмови з президентами Віктором Януковичем та Іваном Гашпаровичем позитивний сигнал", - сказав польський Президент під час заяви для журналістів, яка транслювалася в ефірі публічного телеканалу TVP.

Він зазначив, що зустріч відбулася напередодні саміту Україна-ЄС, котрий розпочинає цілу низку заходів, одним із найважливіших з яких стане саміт "Східного партнерства", на якому планується підписати Угоду про асоціацію України з Євросоюзом.

Б.Коморовський наголосив, що Польща хоче допомогти українській владі підписати, а пізніше ратифікувати Угоду про асоціацію.

"Ми бажаємо Україні успіху на шляху інтеграції із західним світом", - сказав Президент Польщі.

Він також назвав глав держав, які зустрілися у польській Віслі, "добрими сусідами та друзями".

Президент Польщі також сказав, що усі учасники розмови усвідомлюють труднощі, які є на шляху євроінтеграції України, відзначивши, що є також спільна готовність їх вирішувати.

"Я хотів також передати моє особисте переконання та мій оптимізм щодо виконання низки жестів та рішень, котрі задекларував Президент В.Янукович у важливій з точки зору справі відбудови доброго іміджу України в державах Євросоюзу, пов'язаній з двома прізвищами - Юлія Тимошенко та Юрій Луценко", - сказав Б.Коморовський.

Президент Словаччини Іван Гашпарович під час своєї промови відзначив важливість підписання Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті "Східного партнерства", що відбудеться у листопаді ц.р. у Вільнюсі.

Він також нагадав, що неодноразово зустрічався з Б.Коморовським та В.Януковичем, позитивно оцінивши стосунки між державами та, висловивши сподівання, що вони з часом стануть ще кращими.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович в рамках дводенного візиту до Польщі 20 лютого провів двосторонню зустріч з Б.Коморовським, а сьогодні, 21 лютого, відбулася ще одна зустріч за участі Президента Словаччини.

Раніше представник канцелярії Б.Коморовського говорив, що глави держав Польщі та Словаччини будуть переконувати Президента України зробити "якийсь значний жест" перед самітом Україна-ЄС 25 лютого, котрий би збільшив шанси на підписання Угоди про асоціацію в 2013 році.

Низка європейських політиків та експертів вважають неможливим підписання цієї Угоди, поки не буде звільнено з ув’язнення екс-главу українського уряду Юлію Тимошенко, проти якої на початку цього року висунуто нове звинувачення - у замовленні вбивства колишнього народного депутата Євгена Щербаня.

Українська влада відкидає звинувачення у "політично мотивованому правосудді" проти Ю.Тимошенко, яка програла В.Януковичу президентські вибори 2010 року, та закликає Євросоюз не робити з її справи перешкоду для євроінтеграції України.