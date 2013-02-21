Президент Словаччини: угоду між Україною і ЄС потрібно підписати в 2013 році

Вісла. Президент Словаччини Іван Гашпарович наголошує на необхідності підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Гашпарович заявив після зустрічі з президентами України Віктором Януковичем та Польщі - Броніславом Коморовським.

“Нам важливо, щоб ця угода була підписана, бо в іншому випадку може настати етап стагнації і замороження (у відносинах України та ЄС - УНІАН)”, - наголосив Президент Словаччини.

За словами І.Гашпаровича, тому вони разом Б.Коморовським “радісно пообіцяли Президенту Януковичу свою допомогу, але за умови, що Україна виконає вимоги ЄС”.

Президент Словаччини також зауважив, що під час зустрічі вони обговорили реформу судової системи України і випадки застосування вибіркового правосуддя.

“Ми обговорили також реформи у сфері юстиції, а найголовніше — розділ, який існує між звичайним законом та його виконанням, так, як це вимагає європейське законодавство. Пан Президент (В.Янукович — УНІАН) пообіцяв, що найближчим часом має прийняти і прийме рішення”, - сказав І.Гашпарович.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.