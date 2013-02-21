Янукович заявляє про загальні підходи України, Словаччини та Польщі до євроінтеграції України

Вісла.Президент України Віктор Янукович заявляє про спільність підходів України, Словаччини і Польщі щодо інтеграції України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у спільній заяві для преси трьох президентів — України, Польщі і Словаччини, після зустрічі у польському місті Вісла.

Зокрема, В.Янукович наголосив, що три країни мають спільні підходи відносно “поглядів щодо інтеграції України в Європейський Союз, реформ, які необхідно сьогодні продовжити, і той план, який нам запропонований Європейською Комісією, до листопада 2013 року виконати конкретно. І, безумовно, ми вважаємо, що це піде на користь Україні, що ці реформи наближують Україну до юридично-правових демократичних і економічних стандартів”, - сказав В.Янукович.

Водночас, він зазначив, що розбіжності, які є між Україною та ЄС, є цілком природними, оскільки Україна проходить складний шлях, який раніше проходили інші країни на шляху до Європейського Союзу.

“Мені приємно відзначити, що наші друзі чудово розуміють українську ситуацію і вони допомагають нам йти цим шляхом, щоб ми прийшли до кінцевої мети — підписання європейської Угоди про асоціацію - в добрій формі”, - додав він.

Також В.Янукович конкретизував деякі аспекти проведення Україною відповідних реформ, зокрема наголосив на проведенні реформи судової системи, прийнятті “складного і дуже непростого” Кримінального процесуального кодексу, закону про адвокатуру.

Сьогодні йде активна робота над законом про прокуратуру і органи юстиції, додав він, зазначивши, що на порядку денному лишилося прийняття лише кількох законів, які стосуються Конституції України.

Також В.Янукович наголосив, що над удосконаленням Основного Закону нині працює Конституційна асамблея, яка діє в повній співпраці з європейськими експертами.

У свою чергу, Президент Словаччини Іван Гашпарович зауважив, що питання реформування сфери юстиції в Україні обговорювалися під час сьогоднішньої тристоронньої зустрічі Президентів. «Ми обговорювали реформи у сфері юстиції, і найголовніше - різницю, яка існує між тим, що написано, і як це виконується, так як це вимагає європейське законодавство», - цитує І.Гашпаровича прес-служба Президента України.

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