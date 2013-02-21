Анонс на 22 лютого

* "Діалог з країною" - Президент Віктор Янукович з нагоди третьої річниці інавгурації у прямому ефірі відповість на запитання українців.

* Прес-конференція на тему: "Загибель банкоматів: бізнес чи боротьба з тіньовою економікою?". Організатор: Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА. Учасники: директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" Олександр Карпов, члени Ради Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА".

* Прес-конференція на тему: «Саміт Україна - ЄС: що маємо сьогодні, чого чекати завтра?». Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Запрошені: Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Володимир Горбач, аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва; Марія Золкіна, аналітик ФДМ; Андреас Умланд, політолог, доцент кафедри політології НаУКМА, Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Державної реєстраційної служби України Інни Завальної на тему: "Робота нової системи державної реєстрації прав на нерухоме майно".

* Прес-конференція на тему: «Діалог Президента з народом: перші коментарі». Учасники: директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій Гарань; політичний експерт Володимир Цибулько.

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