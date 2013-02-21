Парламенти України та РФ планують провести у червні конференцію з двосторонніх відносин

Парламенти Росії й України обговорять питання двосторонніх відносин на спільній конференції в Москві в будівлі МДІМВ, повідомив голова думського комітету у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький, передає РІА «Новости».

"Конференція, як очікується, відбудеться 25 червня на майданчику МДІМВ. Серед запрошених - спікер Верховної Ради", - сказав Л.Слуцький.

За його словами, проведення конференції ініціювала українська сторона.

"Наприкінці минулого року відразу після виборів до Верховної Ради група депутатів нового скликання парламенту України, відомих учених і політологів направила на адресу керівництва Держдуми звернення про проведення відкритих парламентських слухань щодо вирішення проблем у відносинах між двома країнами", - сказав голова комітету.

За словами парламентарія, український напрям роботи Держдуми є одним з пріоритетних у міжпарламентській діяльності палати щодо країн СНД.

Спікер Верховної Ради Володимир Рибак, за словами Л.Слуцького, з першим зарубіжним візитом відвідає Москву 26 лютого. Також він нагадав, що наприкінці квітня пройде велика російсько-українська парламентська комісія, де обговорюватимуться питання співпраці в космічній і атомній сферах, а наприкінці року можливе проведення спільного засідання профільних комітетів російського і українського парламентів.