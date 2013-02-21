ТОП-10 (21 лютого)

«Нафтогаз» програв італійській компанії IUGAS судовий спір на 3,9 млрд дол.

На українському фондовому ринку - значне зниження

ЄС хоче, аби Україна порадилася з ним щодо Митного союзу

Україна та ЄС планують підписати меморандум про фінансову допомогу на 610 млн євро

Дві кіпрські компанії збільшили частку в Кременчуцькому сталеливарному заводі

Україна шукатиме модель співпраці з МС, не порушуючи міжнародних зобов'язань - Янукович

«Нафтогаз» спростовує інформацію про зобов'язання перед італійською IUGAS

Зниження індексу виробництва базових галузей України у січні сповільнилося до 1,6%

ЄС сподівається, що рішення про модернізацію української ГТС схвалять до кінця року

Саміт Україна-ЄС буде важливим для вирішення енергетичних питань

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«Нафтогаз» програв італійській компанії IUGAS судовий спір на 3,9 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» програв італійській компанії Italia Ukraina Gas (IUGAS) судовий спір на 3,9 млрд дол.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 29 (1732) 21.02.2013), Стокгольмський арбітраж зобов'язав НАК виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року — 110 дол. за тисячу кубометрів за нинішньої його вартості в 416 дол.

У «Нафтогазі» заявляють, що не виконуватимуть рішення, і готують зустрічний позов до трейдера, але юристи констатують, що шанси виграти вкрай малі. Експерти чекають, що поразкою України напевно скористається "Газпром" у переговорах про створення газотранспортного консорціуму.

У розпорядженні видання є текст рішення Стокгольмського арбітражу NV 007/2008 від 19 грудня 2012 року. Відповідно до нього, НАК "Нафтогаз України" зобов'язана виконати умови угоди з італійською компанією Italia Ukraina Gas (IUGAS) від 24 грудня 2003 року і продати їй 13,1 млрд кубометрів газу за ціною 110 дол. за тисячу кубометрів. Для порівняння: у Росії "Нафтогаз" зараз купує паливо по 416 дол. за тисячу кубометрів, тобто виконання рішення суду загрожує монополії втратами на суму 3,9 млрд дол. Суд також зобов'язав НАК заплатити газотрейдеру штраф у розмірі 12,7 млн дол. за затримку поставок.

Це вже друге рішення арбітражу в суперечці між компаніями. У 2010 році НАК програла перший процес, але тоді рішення було значно м'якшим - компанія мала відшкодувати близько 200 млн дол. збитків. У "Нафтогазі" вирішили оскаржити це рішення, і результатом нового розгляду став програш монополії у грудні минулого року.

Контракт між IUGAS і "Нафтогазом" було підписано у Києві заступником голови правління НАК Ігорем Вороніним і уповноваженим італійської компанії Андреа Мієле. Поставки газу планувалося здійснити у період з 1 січня 2004 по 31 грудня 2013 року об’ємом 1,3 млрд кубометрів на рік на умовах доставки в пункт прийому Великі Капушани на українсько-словацькому кордоні. Водночас НАК одержувала туркменський газ по 50 дол. за тисячу кубометрів, і монополія мала заробити на цих поставках близько 780 млн дол. на рік.

Згідно з матеріалами суду, у 2004-2005 роках поставки газу за контрактом не проводилися. Причому в НАК це пов'язують з тим, що IUGAS не мала договору зі словацькою газотранспортною компанією SPP на його транспортування. Такий договір з'явився лише у 2006 році, коли "Газпром" перекупив весь обсяг туркменського газу, що виключило можливість його купівлі Україною. Весь газ до країни стала імпортувати компанія RosUkrEnergo (на той момент 50% належало "Газпрому", 45% - Дмитру Фірташу, 5% - Івану Фурсіну), а продавали його через "УкрГаз-Енерго", що унеможливило виконання угоди.

Офіційно в IUGAS і "Нафтогазі" рішення суду не коментують. Але джерело видання "КоммерсантЪ" у НАК повідомило, що монополія не має наміру виконувати контракт і виплачувати штраф, незважаючи на рішення Стокгольмського суду.

Переглянути рішення арбітражу теоретично може Верховний суд Швеції, відзначає керуючий партнер юридичної компанії AstapovLawyers Андрій Астапов. "Можливо, "Нафтогаз" збирається звернутися туди. Але, враховуючи два попередні рішення, шанси НАК у такому розгляді невисокі", - вважає експерт. Аргумент про те, що IUGAS не має можливості для збуту палива, НАК вже висувала в суді. У відповідь президент компанії Марко Маренко надав дані, згідно з якими засновник компанії група FISI продає до 4,5 млрд кубометрів газу на рік в Італії і має всі можливості для збуту палива.

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На українському фондовому ринку - значне зниження

На українському фондовому ринку 21 лютого станом на 12:00 спостерігається значне зниження, індекс українських акцій UX знизився на 1,97% - до 1022,23 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Серед лідерів зниження - акції "Райффайзен Банку Аваль" (-4,14%), "Укрсоцбанку" (-3,77%), "Азовсталі" (-2,68%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 10,6 млн. грн при загальному обсязі торгів 16,3 млн грн.

Індекс фондової біржі ПФТС трохи знизився, на 0,04% - до 358,89 пункта.

На європейських фондових ринках у четвер спостерігається значне зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,31%, німецький DAX - на 1,41%, французький CAC-40 - на 1,49%.

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ЄС хоче, аби Україна порадилася з ним щодо Митного союзу

Брюссель. Європейський Союз хотів би, щоб Україна узгоджувала з ним можливі кроки до зближення з Митним союзом для оцінки їх відповідності майбутній угоді про глибоку та всебічну Зону вільної торгівлі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“Ми наполягаємо, щоб будь-які кроки, що здійснюються у цьому напрямку (зближення з Митним союзом — УНІАН), я би сказав, передавалися б на консультацію з нами для з’ясування, наскільки вони узгоджуються з парафованою нами угодою про Зону вільної торгівлі”, - сказав він.

Ще один європейський дипломат у розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що позиція ЄС полягає в тому, що Україна - суверенна країна і має право самостійно обирати з ким і як посилювати економічні відносини.

“Питання лише в тому, що Митний союз та Зона вільної торгівлі з ЄС несумісні... Але ми не хочемо сказати їм, що лише з нами і все”, - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що в разі, якщо Україна обере підписання угоди з ЄС, вона втім зможе співпрацювати з Митним союзом, але без членства в ньому.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про Зону вільної торгівлі, яка має стати складовою угоди про асоціацію — у 2008 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоди про асоціацію. ЄС неодноразово наголошував на тому, що повноцінна участь України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану не сумісна з угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки передбачає узгодження тарифів та торговельної політики з іншими членами Митного союзу.

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Україна та ЄС планують підписати меморандум про фінансову допомогу на 610 млн євро

Брюссель. Україна та Європейський Союз планують у рамках саміту 25 лютого цього року підписати меморандум про взаєморозуміння про макрофінансову допомогу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“У рамках саміту планується підписання меморандуму про взаєморозуміння про макрофінансову допомогу ЄС на суму в 610 мільйонів євро”, - сказав він.

Дипломат зазначив, що безпосереднє надання такої допомоги залежатиме від того, наскільки Україна зможе просунутися вперед у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо продовження роботи в рамках кредитної програми “Stand-by”.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by. Графік вибірки коштів Україною був розрахований на два роки із загальним обсягом 11 млрд СПЗ (близько 16,4 млрд дол.). Після узгодження параметрів програми 3 млрд СПЗ було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

У рамках цієї програми stand-by Україна отримала три транші загальним обсягом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол.). Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд дол. і третій транш у повному обсязі були спрямовані безпосередньо до Державного бюджету України.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили нову програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by обсягом 10 млрд СПЗ (близько 15,4 млрд дол.).

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Дві кіпрські компанії збільшили частку в Кременчуцькому сталеливарному заводі

Кіпрські компанії «Сертако Лімітед» і «Девісал Лімітед» збільшили свою частку в Кременчуцькому сталеливарному заводі до 29% і 19,6% відповідно.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, пакет акцій компанії «Сертако Лімітед» зріс до 153 397 507 млн акцій, що становить 29,02540%, а пакет «Девісал Лімітед» збільшився до 103 466 840 акцій - 19,57767%.

До того ж українська холдингова компанія "Теко-Дніпрометиз" і кіпрська компанія «Латінайзен Лімітед» вийшли зі складу власників акцій Кременчуцького сталеливарного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2012 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 18,791 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 21,465 млн грн.

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Україна шукатиме модель співпраці з МС, не порушуючи міжнародних зобов'язань - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна шукатиме модель співробітництва з Митним союзом, не порушуючи своїх міжнародних зобов’язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у спільній заяві для преси трьох президентів — України, Польщі і Словаччини, після зустрічі у польському місті Вісла.

Як наголосив В.Янукович, Україна повинна рахуватися з тим, що Митний союз як міждержавна організація існує, і що Україна має з ним товарообіг наближений до 65 млрд. дол.

“Тому Україна буде шукати модель співпраці з Митним союзом в рамках міжнародних зобов’язань, Світової організації торгівлі, не порушуючи наші міжнародні обов’язки”, - сказав В.Янукович.

Що стосується окремо Росії, то, за словами В.Януковича, вона є великим торговельним партнером України, “і ми завжди будемо з цим рахуватися”.

“Наші дії завжди будуть спрямовані на спільне порозуміння багатьох питань, які існують в наших відносинах між країнами”, - наголосив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зустрічі трьох президентів України, Польщі і Словаччини обговорювалося питання саміту України-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 25 лютого, і подальшої можливості підписання між Україною і ЄС Угоди про асоціацію.

Україна та ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію у 2007 році, а про Зону вільної торгівлі, яка має стати складовою Угоди про асоціацію, — у 2008 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію.

ЄС неодноразово наголошував на тому, що повноцінна участь України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану не сумісна з угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки передбачає узгодження тарифів та торговельної політики з іншими членами Митного союзу.

Нагадаємо, у червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1». Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

5 лютого 2013 року міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про просування у переговорах про співпрацю України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1».

Останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

Водночас, 7 лютого 2013 р. Європейський комісар з розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле відзначив неможливість одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.

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«Нафтогаз» спростовує інформацію про зобов'язання перед італійською IUGAS

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростовує інформацію ЗМІ про зобов'язання поставити італійській компанії IUGAS 13,1 млрд куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз".

«За результатами розгляду Стокгольмським арбітражним судом спору між італійською компанією IUGAS і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» 19 жовтня 2010 року і 19 грудня 2012 року були ухвалені рішення, згідно з якими рішення про стягнення з компанії «Нафтогаз України» 13,1 млрд куб. м природного газу на користь італійської компанії IUGAS не приймалося», - зазначається у повідомленні.

Також прес-служба компанії уточнює, що за нездійснення поставок природного газу компанією «Нафтогаз України» протягом дії контракту Стокгольмський арбітражний суд ухвалив такі рішення:

у період до 1 вересня 2008 року «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з тим, що IUGAS не подавала заявок на його поставки;

у період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2010 р. відповідальність компанії «Нафтогаз України» обмежується штрафом у 12,7 млн доларів;

у період 2011-2012 рр. «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з існуванням обставин, які були поза контролем компанії.

«Стокгольмський арбітражний суд не ухвалював рішень щодо поставок природного газу у 2013 році (останній рік дії контракту)», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

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Зниження індексу виробництва базових галузей України у січні сповільнилося до 1,6%

Зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у січні 2013 року сповільнилося до 1,6% у річному вираженні зі зниження на 4% у грудні минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як зазначає Нацбанк, позитивний внесок у зміну ІВБГ (0.5 п. п.) забезпечило сільське господарство, обсяги виробництва якого у січні зросли на 5,6% в річному вираженні.

«Динаміка галузі у зимовий період майже повністю визначається розвитком тваринництва, зростання обсягів якого зберігалося протягом другої половини минулого року і в січні поточного», - наголошують у НБУ.

Водночас вказується, що внутрішній інвестиційний попит залишився на низькому рівні. Зниження обсягів будівельних робіт у січні становило 15,2% у річному вираженні. Додатковим негативним чинником розвитку галузі були складні погодні умови у січні внаслідок надмірної кількості опадів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року зниження ІВБГ було на рівні листопадового показника - 4% в річному вираженні, за 2012 рік зафіксовано зниження 1,7%.

В Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно із січнем 2012 року становив 3,2%.

У грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року спад промвиробництва становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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ЄС сподівається, що рішення про модернізацію української ГТС схвалять до кінця року

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер сподівається, що рішення з питань фінансування модернізації української газотранспортної системи буде схвалено до кінця 2013 року.

Про це він заявив у четвер, 21 лютого, у Брюсселі в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер”.

Комісар зазначив, що обговорення цього питання триває вже досить давно.

“Ми маємо вирішити, яку роль українська газотранспортна система має відігравати в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Чи йдеться про 120 млрд. кубометрів, чи 80-60, чи нуль, і кінець системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Він зазначив, що на сьогодні в Комісії вже є гарні дослідження щодо того, які інвестиції потрібні для модернізації української газотранспортної системи, а представники Комісії перебувають у постійному контакті з експертами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Вони близькі до схвалення інвестиційних рішень, рішень зі спільного фінансування, та покрокових інвестицій”, - сказав комісар.

“І переговори між російськими партнерами – “Газпромом” - та українським урядом також мають прийти до рішення наступного місяця щодо того, чи двосторонній, чи тристоронній цей консорціум має бути. Так що це - дуже цікавий процес. Ми можемо зробити певні пропозиції, і ми сподіваємося, що рішення будуть до кінця цього року”, - наголосив Г.Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, Г.Еттінгер сьогодні також заявив, що Єврокомісія виступає за створення тристороннього газового консорціуму, який буде в інтересах всіх сторін – експортерів, транзитерів та споживачів.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. Водночас він зазначив, що крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 року посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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Саміт Україна-ЄС буде важливим для вирішення енергетичних питань

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер заявляє, що наступний саміт Україна-ЄС, запланований на 25 лютого, буде важливим для вирішення питань в сфері енергетики.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуардом Ставицьким.

“Цей саміт дійсно важливий. У нас багато пунктів в енергетичному секторі. Це – інфраструктура, це Енергетичне співтовариство, це результати наших стрес-тестів (з безпеки АЕС – УНІАН), - сказав комісар.

Він зазначив, що в ході розмови з українським міністром, сторони “в гарній та конструктивній атмосфері” обговорили всі питання, які порушуватимуться під час саміту.

“Наші конкретні пункти полягають в тому, як розвивати Енергетичну спільноту у найкращий спосіб, і мати переваги для України та для Європейського Союзу та для Енергетичного співтовариства в цілому... Ми обговорили питання газотранспортної системи, і питання найкращої структури для розвитку газотранспортної системи для того, щоб отримати інвестиції для відновлення цієї газотранспортної системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Комісар також зазначив, що в ході розмови сторони обговорили питання тристоронньої співпраці між Росією, Україною та європейськими компаніями в забезпеченні постачання та транзиту газу, а також про можливість посилення інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС шляхом забезпечення можливості реверсних постачань газу зі Словаччини, Угорщини, Польщі і, опосередковано, Німеччини в Україну.

Крім того, за словами комісара, в ході розмови було обговорено питання проведення неформального засідання “круглого столу” в Києві навесні цього року на тему розвитку газотранспортної інфраструктури та залучення інвестицій для її модернізації.

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УНІАН