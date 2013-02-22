Сьогодні в прямому ефірі відбудеться діалог Януковича з країною

Сьогодні, 22 лютого Президент України Віктор Янукович у прямому ефірі Першого національного телеканалу відповість на запитання громадян України в рамках нового телевізійного проекту "Діалог з країною". Про це повідомляється на сайті Першого національного.

Початок прямого ефіру об 11:00

Як зазначається у повідомленні, з огляду на наближення третьої річниці інавгурації В.Януковича, Національна телекомпанія України виступила ініціатором масштабного телевізійного проекту "Діалог з країною". Завдяки технічній і організаційній підтримці провідних телевізійних каналів, які пристали на пропозицію НТКУ і погодилися взяти участь у проекті, глава держави відповість на запитання, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном.

Крім Першого національного, «Діалог з країною» в прямому ефірі покажуть «1+1», ICTV, «Україна» та «Інтер».

*** 25 лютого 2013 р. виповниться 3 роки з дня інавгурації В.Януковича.

Довідка УНІАН. 25 лютого 2013 виповниться 3 роки з дня інавгурації Януковича. У нинішньому році на 25 лютого запланований саміт "Україна-ЄС".

В.Янукович в якості Президента спілкувався з країною в першу річницю інавгурації - 25 лютого 2011 року. Тоді проект називався "Розмова з країною".

У 2012 році публічного спілкування Президента у такому форматі не було.