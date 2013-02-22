ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У Nissan придумали, як вберегти автомобілі, що проходять ТО, від завищених цін на запчастини» пише: У "Ніссан Мотор Україна" заявили, що вперше в Україні єдиний розрахунок вартості техобслуговування машин Nissan доступний он-лайн. Послуга допоможе спланувати витрати на експлуатацію авто і дізнатися вартість додаткових запчастин при розширеному ТО...

http://delo.ua/auto/v-nissan-pridumali-kak-uberech-prohodjaschie-to-avtomobili-ot-zavy-197933/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Усі під позовом ходять», в якому пише: На початку наступного тижня у Вищому адміністративному суді оскаржать результати парламентських виборів 2012 року ще в п'яти мажоритарних округах. Ініціатор гучної кампанії з позбавлення народних депутатів повноважень колишній парламентарій Юрій Кармазін заявив "Комерсант", що вже закінчує збір доказів фальсифікації результатів голосування. Народні депутати, чиї інтереси можуть бути порушені, не розуміють, чим викликали такий інтерес до себе. У Партії регіонів вважають, що поява нових позовів, фігурантами яких можуть стати і "регіонали", свідчить, що партія влади не стосується їх...

http://www.kommersant.ua/doc/2133479

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Міста опустяться на землю» пише: У парламенті пропонують розблокувати передачу земель державної та комунальної форм власності для містобудівних потреб. З початку року операції з нею стали неможливі в населених пунктах без відповідних планів зонування та детального плану територій. Щоб не допустити припинення земельних операцій, народний депутат Микола Федорук запропонував відтермінувати вимогу до 2015 року. Двох років достатньо для затвердження проектної містобудівної документації, зазначають експерти, але за умови фінансування робіт з планування територій...

http://www.kommersant.ua/doc/2133579

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Росія поширить утилізаційний збір на весь ринок» пише: Під тиском СОТ уряд Росії вирішив поширити утилізаційний збір на всіх учасників російського ринку, а не тільки на імпортерів. Українські компанії, що скоротили поставки до Росії на 30%, тепер отримають шанс відновити продажі. Російські виробники запевняють, що це "руйнує всю схему захисту" автозаводів від наслідків вступу до СОТ, так що "захисна міра обернулася проти тих, хто її лобіював"...

http://kommersant.ua/doc/2133690

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«Сегодня» в публікації «Українець їхав до Таїланду лікувати спину, а отримав величезний термін за чужий кульок» пише: "Сегодня" провідала Андрія Жалковского, що отримав за підроблені кредитки 34,5 року в'язниці: він ходить в кайданах і пише листи Януковичу...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainec-ehal-v-Tailand-lechit-spinu-a-poluchil-ogromnyy-srok-za-chuzhoy-kulek.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Дніпрі вокзал з'єднають з метро» пише: Вище керівництво «Укрзалізниці» знову звернуло свою увагу на долю Дніпропетровського вокзалу. Глава Придніпровської залізниці Ігор Гладкіх змалював плани на найближчі три роки, згідно з якими транспортна революція в масштабах окремо взятого вокзалу таки відбудеться...

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/V-Dnepre-vokzal-soedinyat-s-metro.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Фантазії під газом... туркменським» пише: Україна заявила, що вже цього року може отримати туркменський газ. Але ця заява викликає багато питань - чи узгоджені поставки з Росією. Без її "відмашки" вирішити проблему неможливо. А якщо "добро" дали, то яка ціна поступки Кремля?..

http://economics.unian.net/rus/news/158260-fantazii-pod-gazom-turkmenskim.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «"Транснафта" скаржиться до уряду на якість російської нафти» пише: Російська сировина стає все гірше, але грошовими втратами нафтовикам це поки не загрожує, вважають експерти...

http://izvestia.ru/news/545484

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«Ведомости» в публікації «Прохоров продав частку в найбільшому в Росії виробнику золота за $ 3,6 млрд» пишуть: Група "Онексім" Михайла Прохорова продала за $3,6 млрд 37,78% акцій найбільшого в Росії виробника золота Polyus Gold International Limited структурам депутата Держдуми Зелімхана Муцоєва і колишнього співвласника «Вімм-Білль-Данна» Гавриїла Юшваєва, випливає з її повідомлення. Компанія Муцоєва Lizarazu Limited купує 18,5% акцій Polyus Gold за $1,77 млрд, а структура Юшваєва Receza Limited - 19,28% за $1,846 млрд...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9403221/prohorov_prodal_dolyu_v_krupnejshem_v_rossii_proizvoditele

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Також «Ведомости» в публікації «Малий і середній бізнес скаржиться на розорність нових правил у Москві» пишуть: Крім підвищення ставок оренди міської нерухомості для багатьох компаній були скасовані пільги...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9397701/malyj_biznes_v_bolshoj_bede

(УНІАН)