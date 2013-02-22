Основною темою саміту Україна-ЄС будуть реформи

Основною темою саміту Україна-ЄС, що відбудеться 25 лютого у Брюсселі, будуть реформи в Україні, пов’язані з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

У повідомленні нагадується, що 25 лютого у Брюсселі відбудеться XVI саміт ЄС-Україна. Європейський Союз представлятимуть Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Європейської Комісії Жозе Мануел Баррозу. На саміті також будуть присутні єврокомісар з питань енергетики Гунтер Еттінгер та єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле. Україну представлятиме Президент Віктор Янукович.

Основною темою обговорень під час саміту стане програма реформ в Україні, пов’язана з можливим підписанням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка також передбачає створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Окрім того, лідери України та ЄС порушать питання політичної асоціації, що передбачена парафованою Угодою про асоціацію, а також конкретних аспектів, закріплених у висновках Ради міністрів ЄС із закордонних справ від 10 грудня 2012 року, а також економічної інтеграції, а саме питань, що стосуються торгівлі та створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі; макроекономічної ситуації в Україні та можливості надання Євросоюзом макрофінансової та фінансової допомоги; енергетики; управління державними фінансами; реформи сфери управління.

Крім того, співрозмовники на саміті порушать питання мобільності, включаючи останні досягнення у впровадженні Плану дій з візової лібералізації та ратифікації оновленої Угоди про спрощення оформлення віз.

Також лідери України та ЄС торкнуться регіональних та міжнародних питань, які стосуються головування України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі та підготовки до саміту «Східного партнерства», який відбудеться у листопаді; відносин з країнами-сусідами.

Напередодні саміту Європейський Союз нагадує, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписаною та саміті «Східного партнерства» (Вільнюс, листопад 2013 року), якщо Україна вчинить рішучих дій та досягне відчутного прогресу у трьох ключових сферах. Цими сферами є: досягнення відповідності парламентських виборів 2012 року до міжнародних стандартів та здійснення належних дій після виборів; досягнення поступу в розв’язанні питання вибіркового правосуддя та уникнення повторення цих проблем у майбутньому; здійснення реформ, передбачених Порядком денним асоціації, що був спільно ухвалений Україною та ЄС.

Як зауважили у Представництві Європейського Союзу в Україні, Євросоюз та його держави-члени продовжують залишатися найбільшим донором фінансової допомоги Україні. Від 1991 року обсяги допомоги, яку надав Україні Європейський Союз, сягнули понад 3 млрд євро. Обсяг допомоги, виділеної Євросоюзом у рамках Інструменту європейської політики сусідства між 2011 та 2013 роками, дорівнює 470 млн євро.

За даними 2011 року, ЄС є другим найбільшим торговельним партнером України (після Росії); на нього припадає 29% усієї зовнішньої торгівлі України. За останні десять років обсяги двосторонньої торгівлі зросли на понад 160%, що перевищує середні показники торгівлі ЄС з рештою країн світу. Інвестиції з ЄС до України також стрімко зросли – від 14 млрд євро у 2008 році до майже 24 млрд у 2011-му. У 2012 році обсяги торгівлі між ЄС та Україною перевищували 38 млрд євро; експорт із ЄС до України сягав 24-х млрд; експорт України до ЄС – 14,5 млрд.

Важливою сферою відносин між Україною та ЄС залишається енергетика. У лютому 2011 року Україна приєдналася до європейського Енергетичного співтовариства. ЄС надає підтримку реформам українського газового ринку відповідно до правил і стандартів ЄС, а також інтеграції України до внутрішнього енергетичного ринку ЄС. ЄС також є ключовим партнером України в модернізації її газотранспортної інфраструктури.

У візовій сфері Україна та ЄС підписали оновлену Угоду про спрощення оформлення віз, яка набуде чинності після завершення ратифікаційного процесу. Крім того, зараз виконується План дій з візової лібералізації, що визначив умови, які слід виконати перед можливим запровадженням безвізового режиму для громадян України, що подорожують до ЄС.

Україна є учасницею ініціативи ЄС «Східне партнерство», що грунтується на спільності цінностей та принципах демократії, дотримання прав людини, засадничих свобод та верховенства права. Саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі, що відбудеться в листопаді 2013 року, буде ще однією можливістю засвідчити вірність ЄС поглибленню відносин зі східними країнами-сусідами.