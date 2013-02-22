Янукович обіцяє закон про проведення Євробаскету-2015 і хоче стати співорганізатором ЧЄ-2020 з футболу

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що у Верховній Раді ухвалять закон про підготовку та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

Президент наголосив, що взяв на себе відповідальність і очолив Координаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

За його словами, у всіх містах, які прийматимуть чемпіонат - Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса, Харків - вже почалась підготовка до нього. До підготовки залучені переважно українські інвестори, які готові фінансувати будівництво інфраструктурних проектів. «Буде прийнято відповідний закон у парламенті, як було по Євро–2012, де будуть встановлені правила, що створять мотивацію для інвесторів», - наголосив він.

Президент нагадав, що планується побудувати 24 площадки, де будуть грати та тренуватись команди, розміщуватись вболівальники, та шість арен.

В.Янукович наголосив, що потім всі об’єкти передадуть дитячим спортивним школам.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Змагання проходитимуть у Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Львові та в Києві.

У змаганнях візьмуть участь 24 національні збірні з баскетболу, які проведуть 90 матчів. Очікується, що Україну під час Євробаскета відвідає понад мільйон іноземних туристів.

Україна претендуватиме на співорганізацію чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

В.Янукович нагадав, що у 2020 році вперше фінальна частина чемпіонату Європи з футболу проходитиме в різних європейських містах.

«Було б непогано, щоб Україна брала участь», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що мав розмову з керівником однієї з європейських футбольних організацій.

«Я сказав, що якщо ми вас не підвели під час Євро-2012, то, можливо, могла б бути нам якась премія», - повідомив В.Янукович.

Він додав, що це була неофіційна розмова, але офіційно Україна подасть заявку на проведення матчів Євро-2020 в українських містах.

*** У 2012 році Україна провела Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012.