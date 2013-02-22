Саміт Україна-ЄС нічого не змінить у двосторонніх відносинах - експерти

Українські експерти не очікують від саміту Україна-ЄС, що відбудеться 25 лютого, покращення у двосторонніх відносинах між Києвом та Брюсселем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна під час презентації даних експертного опитування.

"На думку більшості експертів, саміт, який відбудеться у Брюсселі, українська сторона використає для того, щоб офіційно підтвердити зобов'язання, які Україна має перед ЄС. Але надалі ці зобов'язання виконуватись не будуть", - сказала М.Золкіна.

За її словами, експерти вважають, що саміт матиме виключно декларативний характер і не вплине на політику всередині країни. Окрім того, експерти переконані, що українська влада може частково проігнорувати вимоги ЄС, які будуть озвучені під час саміту, або ж взагалі почне діяти всупереч деяким з них.

Водночас, за даними опитування, влада, найімовірніше, виконає вимоги ЄС, які наблизять країну до лібералізації візового режиму із країнами Європи, та намагатиметься здійснити реформи, необхідні до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі із Європейським Союзом, а також схвалення Виборчого кодексу України.

На думку експертів, влада однозначно ігноруватиме вимогу ліквідації фактів вибіркового правосуддя в Україні та звільнення політичних в'язнів. Хоча саме це питання, за даними дослідження, буде неодноразово підійматись представниками ЄС під час зустрічі у Брюсселі.

На думку опитаних фахівців, ЄС послабив вплив на Україну і слід очікувати, що Європейський Союз може стати мовчазним спостерігачем перетворень всередині держави. Окрім того, експерти висловили переконання у тому, що Україна може почати інтеграцію до Митного союзу або ж послабити інтеграційні процеси з обома сторонами.

Опитування проводилось Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 15 по 20 лютого 2013 року. Було досліджено думку 90 експертів у галузі міжнародних відносин, журналістів та лідерів громадських організацій.

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