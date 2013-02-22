Участь «Гетьмана Сагайдачного» у двох антипіратських операціях коштуватиме 90 млн грн

Брюссель. Вартість участі флагмана Військово-морських сил України «Гетьмана Сагайдачного» в двох антипіратських операціях становить 90 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі голова Місії України при НАТО Ігор Долгов.

Він нагадав, що у вересні-грудні фрегат «Гетьман Сагайдачний» візьме участь в антипіратських операціях НАТО «Океанський щит» і ЄС - «Аталанта».

«Гетьман Сагайдачний» бере участь і в «Океанському щиті», і в «Аталанті» без заходу в Україну. Тобто, вихід у вересні з місця стоянки і повернення в грудні», - сказав він.

За словами І.Долгова, загальна вартість участі українського корабля в двох операціях становить 90 млн грн. При цьому, як зазначив голова місії, йдеться про всі витрати, зокрема на ремонт, підготовку екіпажу і вартість авіаційного супроводу.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна підтвердила готовність направити фрегат “Гетьман Сагайдачний” для участі в операції ЄС з протидії піратству “Аталанта” після виконання завдань в операції “Океанський щит”.

Сьогодні, 22 лютого, Україна і НАТО підписали угоду у формі обміну листами про участь України в операції «Океанський щит».