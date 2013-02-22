Янукович заявив, що Україна майже готова до страхової медицини

Президент України Віктор Янукович виступає за перехід до страхової медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

В.Янукович сказав, що Україна впритул підійшла до вирішення цієї проблеми.

«Фактично, готові всі нормативні документи», - заявив Президент і додав, що вони готувались за допомоги іноземних фахівців.

На переконання Президента, оновлення медичних закладів, їх реструктуризація мають здійснюватися поетапно, як це і відбувається нині. Зокрема, зазначив Віктор Янукович, відкриваються нові перинатальні центри, в яких створюються умови для допомоги майбутнім матерям, породіллям та новонародженим. За словами В.Януковича, зараз пріоритетом у медичній реформі є створення перинатальних центрів. «8 центрів вже побудовано. Через 1,5-2 роки це питання буде знято», – сказав він.

«Нам кардинально треба міняти питання у медичній галузі і переходити на страхову медицину», – заявив В.Янукович.

Водночас, він нагадав, що створюються центри екстреної медичної допомоги. Як підкреслив глава держави, нині необхідно акцентувати увагу не лише на забезпеченні цих центрів сучасним медичним обладнанням, підготовці фахівців, а й зосередитись на оновленні автомобільної бази. «Ми повинні врахувати те, що в нас рухомий склад дуже поганий і нам його треба оновлювати», - наголосив В.Янукович.

Говорячи про модернізацію «швидкої допомоги», Президент звернув увагу на необхідність відновлення та будівництва автомобільних доріг, ширшого застосування малої авіації в екстреній медицині. «Треба згуртовано, спільно, з урахуванням наших можливостей, якомога швидше виконати це завдання… Це та робота, яку ми повинні виконати на всіх рівнях», - цитує главу держави його прес-служба.

Щодо підвищення заробітних плат для працівників медичної галузі та їх соціального забезпечення, Президент зазначив: «З року в рік ми піднімаємо рівень заробітної плати робітникам бюджетної сфери, і цей рік не буде винятком».

Як повідомляв УНІАН, представники страхових компаній та громадські діячі неодноразово наголошували на необхідності запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування (ОМС).