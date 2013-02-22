Вілкул вважає цілком реальними нормативи приїзду для бригад «швидкої»

Витримування бригадами екстреної медичної допомоги доведених їм часових параметрів приїзду за викликом є цілком реальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 лютого заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, перебуваючи з робочою поїздкою в Сумській області.

«10 хвилин у місті і 20 у селі – це абсолютно реалістичні показники. З досвіду роботи у Дніпропетровській області кажу, що для бригад екстреної медичної допомоги можна створити умови, за якими вони вчасно прибуватимуть за викликом», - зазначив віце-прем’єр-міністр.

Водночас О.Вілкул наголосив, що держава допоможе областям з оновленням автопарку «швидкої» допомоги, придбанням навігаційних систем, створенням єдиного диспетчерського центру.

«Реалізація цього проекту стане можливою, якщо регіони активно включаться у роботу з реформування «швидкої» допомоги. При підтримці держави ми зможемо запропонувати громадянам України ті медичні послуги, яких вони сьогодні потребують», - наголосив урядовець.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області створено карту базування всіх підрозділів екстреної допомоги. Наразі в Сумській області діє 45 пунктів тимчасового або постійного базування бригад екстреної (швидкої) допомоги, три з яких розміщені в Сумах, а інші розташовані на базі сільських закладів охорони здоров'я в 17 із 18 районів регіону. Для того, щоб вкладатися в нормативи часу приїзду машин на місце виклику необхідно додатково створити ще 15 таких пунктів.

За інформацією головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віталія Корнієнка, на створення пункту з необхідним медичним обладнанням, автомобілем, штатом потрібно близько 250 тисяч гривень.

Крім того, на 2013 рік для Сумської області для забезпечення медикаментами бригад машин екстреної (швидкої) допомоги виділено більше 8 мільйонів гривень державної субвенції.

Як відомо, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію із втіленням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні.

Закон «Про екстрену медичну допомогу» набув чинності в Україні з 1 січня 2013 р.