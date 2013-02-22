Анонс на 25 лютого

* 25 лютого у Брюсселі відбудеться XVI саміт ЄС-Україна. Європейський Союз представлятимуть Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Європейської Комісії Жозе Мануел Баррозу. На саміті також будуть присутні єврокомісар з питань енергетики Гунтер Еттінгер і єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле. Україну представлятиме Президент Віктор Янукович.

* Прес-конференція на тему: «Що відбувається в єврозоні: наслідки для України». Учасники: екс-міністр економіки України, екс-голова Держфінпослуг Віктор Суслов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* Прес-конференція на тему: «Чому розблокували Верховну Раду і чого від неї чекати?». Учасники: Дмитро Видрін, політолог, Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, Костянтин Бондаренко, директор Інституту української політики.

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