ТОП-10 (22 лютого)

Радянські водійські посвідчення з наступного року стануть недійсними

«ПриватБанк» розмістив 5-річні євробонди на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% - джерело

Україна уклала контракт з німецькою RWE на імпорт 5 млрд куб. м газу

Газотранспортну систему України буде не продано, а передано в оренду - Янукович

Верховна Рада ухвалила заяву щодо євроінтеграційних прагнень України

Янукович визнає помилки: хоче відновити Міністерство молоді та спорту

Україна відмовляється платити "Газпрому" штраф, переговори тривають

Нацбанк закликав Кабмін відновити співпрацю з МВФ

«Газ Україна» консолідує активи під новим брендом

«Метінвест» минулого року скоротив прибуток на 76%

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Радянські водійські посвідчення з наступного року стануть недійсними

Столична Державтоінспекція інформує, що з 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Головного правління МВС України в м. Києві, з 6 грудня 2012 року набув чинності Закон України від 20 листопада 2012 року №5492 – VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус».

Згідно з пунктом 1 розділу V цього закону, для заміни посвідчення водія необхідно звернутись до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ, при собі мати наступні документи:

1. Посвідчення водія на бланку, затвердженому органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

2. Паспорт громадянина України (за наявності – закордонний паспорт або його копію).

3. Екзаменаційну картку водія.

4. Медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

5. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

6. Квитанцію про сплату за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

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«ПриватБанк» розмістив 5-річні євробонди на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% - джерело

Найбільший за розміром активів в Україні «ПриватБанк» здійснив розміщення п'ятирічних євробондів на 175 млн дол. з прибутковістю 10,875% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску, про плани якого банк повідомив світове фінансове співтовариство на початку поточного тижня, стали Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Здійснивши це розміщення, «ПриватБанк» став другим з початку року українським банком, який вийшов на міжнародні ринки капіталу.

У січні державний «Укрексімбанк», першим з українських позичальників, розмістив новий випуск п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. з купоном 8,75% річних.

Минулого тижня «ПриватБанк» повідомив про плани в 2013 році збільшити прибуток на 30% - до 2 млрд грн.

За інформацією прес-служби, банк у поточному році також планує наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій у банку становить 2,1-2,5 млн на добу). У планах банку відкриття понад 200 нових відділень в Україні і понад 50 - за кордоном, а також установка 5600 нових терміналів самообслуговування, у результаті чого мережа таких міні-банків зросте до 12 тисяч.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнали найкращим українським банком та одним з кращих банків світу.

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Україна уклала контракт з німецькою RWE на імпорт 5 млрд куб. м газу

Президент України Віктор Янукович заявив, що влада не планує підвищувати ціну на газ для внутрішніх споживачів, оскільки ціна на блакитне паливо і так є найвищою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами у рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів, 22 лютого.

«Ми ціни на газ для населення, для промисловості підвищувати не будемо», - наголосив В.Янукович, уточнивши, що населення платить реальну ціну за блакитне паливо.

За словами глави держави, ціна на газ для України є однією з найвищих у світі, оскільки вона платить за тисячу кубометрів 520-530 доларів.

«Ми беремо усі збитки сьогодні, вони приблизно становлять сьогодні 500 млн дол. на місяць, ми беремо всі збитки на державу і конкретно на НАК «Нафтогаз України», - сказав В.Янукович.

Також глава держави зазначив, що Україна три роки поспіль підвищує власний видобуток газу і скорочує його споживання.

«До речі, ми скоротили споживання газу з 41 млрд майже до 20 млрд», - наголосив він.

Окрім цього, В.Янукович зазначив, що фактично вже укладені договори на три заводи з виробництва синтетичного газу, на яких здійснюватиметься переробка вугілля на газ.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році знизила імпорт газу в грошовому виразі на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році – 57,7 млрд куб. м природного газу, в 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.

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Газотранспортну систему України буде не продано, а передано в оренду - Янукович

Президент Віктор Янукович заявляє, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши, що ці переговори перебувають на фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів

«Ми впритул підійшли до такого рішення... Але коли воно буде прийняте, наразі не можна однозначно сказати», - зазначив В.Янукович.

«Але ми прагнемо завершити переговори в першому півріччі», - уточнив Президент, додавши, що вітчизняна ГТС з наявними газосховищами на 35 млрд куб. м газу є унікальним об'єктом.

Глава держави особливо наголосив, що коли сторони узгодять всі деталі, тоді влада детальніше розповість про досягнуті домовленості.

«Ми не прийматимемо рішення кулуарно», - сказав В.Янукович.

За словами Президента, під час переговорів ставиться питання не про продаж ГТС, а її оренду, що дасть можливість ефективніше її використовувати і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

«Ми трубу нікому не продаватимемо, найімовірніше, вона залишиться в державі... ця труба буде передана в оренду. Ми зароблятимемо гроші, щоб нам вистачало на утримання цієї труби, щоб розділити відповідальність з нашими партнерами і дістати гарантії прокачування необхідних обсягів газу", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - з участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія просунулися в переговорах про створення двостороннього консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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Верховна Рада ухвалила заяву щодо євроінтеграційних прагнень України

Верховна Рада ухвалила заяву “Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 315 з 349 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За ухвалення заяви у повному складі не голосувала фракція КПУ.

Документ підтримали 149 народних депутатів від Партії регіонів, 83 — від “Батьківщини”, 34 — від «УДАРу», 33 — від “Свободи” і 16 позафракційних.

У заяві Верховна Рада взяла на себе зобов’язання забезпечити виконання рекомендацій щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених у резолюціях Європейського парламенту та висновках Ради ЄС, схвалених 10 грудня 2012 року на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Також народні депутати заявляють, що сприятимуть повному виконанню погоджених з Європейським Союзом заходів, передусім у рамках Порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом та Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, та забезпечать ратифікацію змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Крім того, Верховна Рада активізує діяльність щодо ухвалення законів, спрямованих на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема тих, які передбачені відповідною Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV, а також тих, що належать до сфери реформування судової системи, системи кримінальної юстиції, а також виборчого законодавства, враховуючи рекомендації, що містяться в Заключному звіті Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та висновках Венеціанської комісії.

Водночас Верховна Рада закликає Європейський Союз та його держави-члени щойно українська сторона продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС, та виконає необхідні внутрішні процедури, забезпечити невідкладне підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передбачивши можливість попереднього, ще до завершення процесу її ратифікації усіма країнами-членами ЄС, застосування окремих її положень, зокрема щодо створення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Крім того, український парламент просить ЄС забезпечити неухильне та повне виконання Угоди між Україною та ЄС про спрощений порядок видачі віз з метою реалізації права громадян України на безперешкодне пересування територією Європейського Союзу, не принижуючи їхньої честі та гідності, ухвалення рішення про перехід України до заключної імплементаційної фази виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також запровадження для громадян України безвізового режиму щойно будуть виконанні необхідні умови.

Також Верховна Рада закликає Євросоюз надати адекватну експертну та фінансову підтримку Україні у процесі підготовки до впровадження Угоди про асоціацію, насамперед з метою адаптації економіки держави, регуляторного середовища до функціонування в умовах поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС.

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Янукович визнає помилки: хоче відновити Міністерство молоді та спорту

Президент України Віктор Янукович заявляє, що окреме Міністерство молоді та спорту буде відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

«Я визнаю помилку, коли об’єднали спорт і освіту», – сказав В.Янукович. Тому, заявив Президент, буде відновлено Міністерство молоді та спорту.

Він додав, що проведена раніше реорганізація «була не реорганізацією, це було напівзнищення тих структур, які займались спортом».

За словами Президента, фізкультурою займаються майже всі, а спортом – лише талановита молодь.

«Спорт треба любити, цим питанням можуть займатись тільки професіонали», – додав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року В.Янукович своїм указом створив Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України шляхом об’єднання Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

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Україна відмовляється платити "Газпрому" штраф, переговори тривають

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна відмовляється заплатити російському газовому монополісту компанії "Газпром" 7 млрд доларів штрафних санкцій за недобір газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

"Ми відмовили у виплаті цих штрафних санкцій. Зараз ми ведемо переговори", - заявив В.Янукович.

Також Президент наголосив, що той контракт, який існує між Україною і РФ на поставки газу, є несправедливим.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України В.Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього питання.

Як зазначив Президент, всі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.

26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. Водночас українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

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Нацбанк закликав Кабмін відновити співпрацю з МВФ

Рада Національного банку України ухвалила рішення рекомендувати Кабінету Міністрів розробити стратегію структурного реформування економіки країни, повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням на сайті Нацбанку, стратегія реформування економіки має передбачати пріоритетну підтримку галузей, орієнтованих на випуск конкурентоспроможної на світовому ринку продукції в довгостроковій перспективі та мінімально залежних від зовнішніх дій.

Також НБУ пропонує Кабміну сприяти відновленню програми “стенд-бай” з Міжнародним валютним фондом і залученню коштів інших глобальних інститутів (Світовий банк, ЄС), а також забезпечити безумовне виконання всіма суб'єктами господарювання норм чинного законодавства в частині визначення цін і тарифів лише в національній валюті України.

«У 2012 році вживалися заходи, спрямовані на стимулювання кредитної діяльності банків. Було знижено облікову ставку і ставки за кредитами рефінансування, активно проводилися операції з підтримки ліквідності банківської системи шляхом надання кредитів рефінансування і операції з придбання цінних паперів, упроваджено більш гнучкі вимоги до формування банками обов'язкових резервів», – говориться в рішенні Ради НБУ від 21 лютого. Водночас, згідно з оцінками регулятора, кредитна активність банків відновлюється недостатньо високим темпами: приріст обсягів кредитування банками реального сектора економіки за 2012 рік становив 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 27 лютого на розширеному засіданні Кабінету Міністрів представить Президенту України Віктору Януковичу програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики: підвищення конкурентоспроможності економіки, покращення інвестиційних умов, підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення, розвиток галузей з виробництва високотехнологічної продукції, структурна реформа в стратегічних секторах, розвиток експортного потенціалу. Реалізація положень документа передбачає, що у 2013 році зростання економіки становитиме щонайменше 3%.

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«Газ Україна» консолідує активи під новим брендом

Група компаній «Газ Україна», що стала відомою після скандального придбання футбольного клубу «Металіст», заявляє про консолідацію своїх активів під новим брендом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Створюваний холдинг об'єднає під новим брендом, який замінив «Газ Україна», найперспективніші напрямки бізнесу», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що група веде переговори з низкою великих міжнародних нафтових холдингів і трейдерів щодо формування стратегічного альянсу та спільної реалізації інвестиційної програми.

«Наразі ведеться робота з переведення компаній групи на міжнародні стандарти фінансової звітності, продажу непрофільних активів і формування ефективнішої корпоративної структури. Через це частину неключових бізнесів групи закриють або реорганізують», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні компанії також наголошується, що новостворена структура вестиме торгівельну та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

«Бізнес групи пройшов етап становлення, і зараз його масштаби вимагають нових підходів до формування структури володіння і управління, відкриваючи можливості для міжнародних партнерств», - цитує прес-служба слова засновника компанії «Газ Україна» Сергія Курченка.

«Вже сьогодні значна частина нашого обороту припадає на зовнішні ринки - Росію, Білорусь, Казахстан. Ми продовжимо розвивати інвестиційні програми групи, у тому числі розглядаємо можливість виходу у сферу нафтопереробки», - наголошується в повідомленні прес-служби з посиланням на слова С.Курченка.

Довідка УНІАН. Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», сьогодні група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.

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«Метінвест» минулого року скоротив прибуток на 76%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 454 млн дол., що на 76% менше порівняно з 2011 роком.

Про це йдеться у звіті за попередніми фінансовими результатами за повний 2012 рік, оприлюдненому на сайті компанії.

Згідно зі звітом, у 2012 році порівняно з 2011 консолідована виручка знизилася на 11% - до 12,57 млрд дол., що зумовлено падінням виручки Металургійного дивізіону і Гірничодобувного дивізіону на 12% і 10%, відповідно. Скоригований показник EBITDA за цей період знизився на 44% - до 1,99 млрд дол. Сумарний розмір кредитів і позик становив 4,04 млрд дол., грошові кошти та їх еквіваленти - 530 млн дол. Капітальні витрати знизилися на 36% - до 751 млн дол.

У звіті повідомляється, що у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі знизилося на 13% - до 12,459 млн тонн, видобуток коксівного вугілля зріс на 3% - до 11,623 млн тонн, виробництво залізорудного концентрату - на 1% - до 36,224 млн тонн .

Як повідомляє компанія, ці показники є попередніми, не були предметом аудиту або перевірки і можуть відрізнятися від річного фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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