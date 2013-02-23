Брюссель. НАТО просить Україну збільшити участь у миротворчих операціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора журналістам у Брюсселі міністр оборони України Павло Лебедєв після засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

«Прохання було НАТО розглянути питання і можливості збільшення присутності нашого контингенту в миротворчих операціях як у кількісному, так і в якісному складі», - сказав він.

Міністр зазначив, що на сьогодні в 10 миротворчих операціях у 7 країнах світу беруть участь 670 українських військовослужбовців, перш за все, вертольоти, медики, мінери і штабні працівники.

При цьому міністр оборони висловив думку, що Збройні сили України готові збільшити свою присутність, проте зазначив, що остаточне рішення залежить від Президента і Верховної Ради.

«Склад бойових частин України 80 тисяч, а сьогодні задіяні 670 чоловік. Зрозуміло, що Україна здатна збільшити присутність. Але рішення ухвалює не Міністерство оборони, це рішення ухвалює Верховна Рада і Президент», - сказав П.Лебедєв.

«Там, де не ведуться бойові дії, є сенс розглядати збільшення присутності військовослужбовців», - додав він.

Міністр зазначив, що це буде показником миротворчої місії України, професіоналізму її військовослужбовців, дасть можливість практичного навчання військовослужбовців в екстремальних умовах, а також сприятиме просуванню України як позаблокової держави, в якій, проте, існують Збройні сили, що спроможні відповісти на будь-яку агресію.