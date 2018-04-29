Баланс тижня: промвиробництво пішло вниз, "енергетична" приватизація майже стартувала, ГТС піде в оренду до Росії, Україна може вийти з ЄЕС

Цей тиждень виявився досить таки бідним на якісь помітні економічні події. Серед них можна назвати оприлюднення деяких макроекономічних данних, зокрема промвиробництва та результати діяльності банківської системи у січні, майже старт великої приватизації у цьому році, а також звичайно ж «газові» питання.

Щодо промвиробництва, то в січні поточного року в Україні спад промислового виробництва порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%. Що звичайно краще показників попереднього місяця – нагадаємо, що в грудні 2012 року спад промислового виробництва в Україні порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%.

Падіння зачепило переважну більшість галузей – так металургія та машинобудування знизили випуск на 8,6% та 7,8% р/р відповідно, добувна галузь впала на 1,9% р/р. Як зазначають аналітики компанії по управлінню активами «Кінто», враховуючи, що ці галузі передусім спрямовані на експорт продукції, видно, що те пожвавлення, яке відбувається у світовій економіці в останні місяці Україну не зачіпає. При цьому галузі спрямовані на внутрішній ринок – легка, харчова, фармацевтична промисловості – зафіксували невелике зростання, хоч із порівнянням до дуже низької бази минулого року. «Це дещо дивно для нас, оскільки нинішній завищений курс гривні робить імпортну продукцію згаданих галузей більш конкурентоспроможною, ніж вітчизняних виробників. Тому, можливо, що зростання виробництва є лише тимчасовим явищем», - зазначили аналітики компанії.

Варто також додати, що "мінусове" виробництво у січні проти січня попереднього року за останню п’ятирічку було зафіксовано лише раз - у січні 2009 року, коли фінансова криза спричинила катастрофічне падіння на 34%.

Мінфін цього тижня продовжив практику розміщення валютних ОВДП серед банків, продавши у вівторок 127 млн дол. боргу. Таким чином, з початку року Мінфіном було залучено 1,2 млрд. дол.. по валютним ОВДП і 1 млрд. дол. по єврооблігаціям, що забезпечує уряд ресурсом для виплати зовнішніх боргів до травня включно.

Ще один цікавий показник цього місяця – результати роботи банківської системи в січні. Зокрема, минулого місяця прибуток банків України скоротився на 11% - до 580 млн грн. В той же час, порівнюючи з груднем чистий прибуток банків збільшився на 7%. Прострочена заборгованість зросла в абсолютному вираженні на 2,7% м/м або 1,9 млрд. грн. За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Анастасії Туюкової, зростання підсумкового показника прибутковості приховує збільшення майже в чотири рази відрахувань в резерви на покриття кредитних втрат, які були компенсовані скороченням адміністративних витрат на 35%. Зростання резервів під проблемну заборгованість викликає стурбованість і вказує, що ситуація з якістю активів ще залишається волатильною. В цілому, аналітик вважає результати роботи банківської системи за січень змішаними - банкам, як і раніше грає на руку високій рівень ліквідності в банківській системі, проте якість активів і рівень кредитного ризику поки далекі від комфортних.

Цього тижня також вже майже стартувала велика приватизація, принаймні в енергетичній сфері. Саме цього тижня прес-служба Кабінету міністрів розповсюдила інформацію про те, що уряд планує виставити на приватизацію пакети акцій шести енергопостачальних компаній – «Запоріжжя-», «Харків-», «Хмельницьк-», «Тернопіль-», «Миколаїв-» та «Черкасиобленерго».

Кабінет міністрів також дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго». Як зазначив голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко, "60,77% акцій "Донбасенерго" передано нам на приватизацію, буде продано одним пакетом на приватизаційному конкурсі". Голова ФДМУ повідомив, що приватизаційний конкурс планується провести в квітні цього року. «Продаж запустимо дуже швидко, чекаємо в квітні цього року», - сказав голова ФДМУ. При цьому він заявив, що 25% акцій «Донбасенерго» залишаться в державній власності.

За словами старшого аналітика Dragon Capital Дениса Сакви, у випадку, якщо уряд, на відміну від попередніх аналогічних приватизаційних конкурсів, прийме рішення не залишати в державній власності 25% акцій приватизованих компаній, на продаж можуть бути виставлені більше 60% акцій (що дозволяє покупцю скликати збори акціонерів навіть без згоди інших акціонерів) в «Запоріжжя-», «Харків-», «Хмельницьк-» і «Миколаївобленерго». На думку аналітика, це може посилити інтерес до аукціонів, проте він скептично оцінює вірогідність участі нових зарубіжних інвесторів і вважаємо, що активи будуть розподілені між нинішніми основними гравцями в галузі (ДТЕК, VS Energy, Energy Standard, Група «Приват»). Аналітик також зазначає, що незважаючи на рішення уряду залишити в державній власності 25% акцій «Донбасенерго», переможець приватизаційного конкурсу придбає частку в компанії, що перевищує 60%, що достатньо для скликання зборів акціонерів навіть без згоди інших акціонерів.

Майже на закінчення цього тижня Україна почула що називається з перших вуст багато на «газову» тему. Зокрема, під час "Діалогу" з кращими представниками українського народу Віктор Янукович висловив сумніви щодо доцільності подальшого перебування України в Європейському енергетичному співтоваристві. За його словами, коли Україна вступала в Європейське енергетичне співтовариство, то «ми розраховували, що це буде велика справедлива сім’я». «Що Україна отримала? Вже побудований «Північний потік». Ми втратили обсяги прокачування», - заявив Янукович. За його словами, Україну начебто чули, але, врешті-решт, почали будувати «Південний потік», і він буде побудований, що призведе до того, що Україна ще більше втратить в обсягах прокачування газу. «Тоді питання – навіщо нам бути в Енергетичному співтоваристві?», - сказав він.

Очевидно, дану заяву не слід розглядати, як заяву про наміри щодо виходу з енергетичного співтовариства, членство в якому попри всі заяви українського президента може бути реальним інструментом в боротьбі проти «Газпрому». Тому цю заяву скоріш за все варто сприймати як певний сигнал європейській енергетичній спільноті щодо активізації її дій по захисту одного з її членів – України.

Янукович також заявив, що Україна веде переговори з Росією про передачу газотранспортної системи в оренду. «Ми впритул підійшли до такого рішення... Але коли воно буде прийняте, поки що не можна однозначно сказати», - зазначив В.Янукович. «Але ми прагнемо завершити переговори в першому півріччі», - уточнив він. «Ми трубу нікому не продаватимемо, найімовірніше, вона залишиться в державі... ця труба буде передана в оренду", - сказав глава держави.

Як відомо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - з участю ЄС.

Разом з тим, Президент впевнено заявив, що ані для населення, ані для промисловості газ не дорожчатиме. Не менш впевнено В.Янукович заявив, що Україна відмовляється заплатити російському газовому монополісту компанії "Газпром" 7 млрд доларів штрафних санкцій за недобір газу.

Віталій Неборак (УНІАН)