Азаров вважає, що кожен ВНЗ має видавати власні дипломи

Кожен вищий навчальний заклад має видавати власні дипломи, а не дипломи державного зразка.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Моя думка, що кожен виш має видавати свої дипломи і відповідати за якість цього диплома. У нас виші дуже різні, а диплом - одного зразка і начебто гарантує єдину якість освіти. Насправді це далеко не так, і цей захід, на мій погляд, підвищуватиме відповідальність вишів за якість освіти", - сказав М.Азаров.

Як повідомлялося, ректори КПІ та Києво-Могилянської академії вважають, що Україні доцільно відмовитися від видачі випускникам вишів єдиних дипломів державного зразка.

У Міністерстві освіти подібну практику називають неприпустимою.