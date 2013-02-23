Лідери ЄС сподіваються, що саміт з Україною буде успішним

Брюссель. Лідери Євросоюзу сподіваються, що саміт Україна-ЄС дасть можливість створити умови для підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заявах президента Європейської ради Германа Ван Ромпея та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, розповсюджених вчора.

“Ключова частина саміту буде сфокусована на необхідних кроках для створення правильних політичних умов, і я сподіваюсь, що саміт підтвердить визначені зобов’язання”, - заявив президент Європейської ради.

“План подальшого розвитку наших відносин – Угода про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі – перед нами, і кроки та критерії для її підписання чітко визначені. Рішучі дії та конкретні реформи, які консолідують цінності та принципи Угоди про асоціацію в Україні – необхідні. Ми використаємо саміт для поновлення наших спільних зобов’язань цьому порядку денному”, - наголосив Ж.М.Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.

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