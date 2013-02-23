Азаров: незабаром в Україні буде контрактна армія

Незабаром в Україні буде контрактна армія.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

"У сучасному світі немає альтернативи контрактній армії. Настільки зросла складність техніки, технологій, систем ведення військових дій, що все це вимагає професійної підготовки і збереження якості цієї підготовки упродовж ряду років. Тому таким вимогам може відповідати тільки професійна армія. Тому ми до цього підходимо, і незабаром в Україні така армія буде», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана заявив, що Міністерство оборони планує упродовж двох років здійснити перехід до професійної армії.

«Передбачається восени 2013 року здійснити крайній призов на строкову військову службу і перехід вітчизняного війська на комплектування за контрактом. Тому, за нашими прогнозами, вже восени 2014 року звільнятимуться у запас останні строковики», – зазначив генерал-полковник В.Замана.