Міноборони Росії для переозброєння ЧФ РФ просить врегулювати митні процедури

Міністерство оборони Росії звернулося до Міноборони України з проханням врегулювати митні процедури, необхідні для переозброєння Чорноморського флоту.

Про це заявив голова українського оборонного відомства Павло Лебедєв на брифінгу у військовому навчальному центрі «Десна» (Чернігівська область), повідомили УНІАН у прес-службі МОУ.

«Міністерство оборони Росії звернулося з тим, що вони планують проводити переозброєння свого Чорноморського флоту і попросило врегулювати питання митних процедур», - сказав П.Лебедєв.

Міністр зазначив, що питання митних процедур не лежить в компетенції оборонного відомства, тому Міноборони оформить відповідні документи і передасть їх у міністерство доходів і зборів, у Кабінет Міністрів і в міністерство фінансів.

«Бажання Росії зрозуміле, адже технології йдуть уперед і бажання переозброїти свій флот - справедливе. Тому необхідно вирішити всі питання на законодавчому рівні, враховуючи інтереси, у тому числі, України як позаблокової країни», - підкреслив міністр.

П.Лебедєв також повідомив, що Україна і Росія планують оновити склад робочих груп, які займаються питаннями базування Чорноморського флоту РФ.

«Угоду щодо ЧФ РФ підписано вже 18 років тому, створено близько 80 робочих груп і всіляких підкомісій, але маса поточних питань на сьогодні не вирішені. Моя думка, що ця проблема ховається в кут, і не було бажання її вирішувати», - зазначив міністр, розповідаючи про результати зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

П.Лебедєв підкреслив. що сторони домовилися переглянути склад діючих робочих груп для активізації їх діяльності з питань базування ЧФ РФ у Криму.

Український міністр крім того повідомив, що оборонні відомства України і Росії вивчають питання загального будівництва житла в Криму для військовослужбовців двох країн.

Також, за словами П.Лебедєва, українська сторона озвучила питання пенсій для військовослужбовців.

«Українська сторона порушила питання, щоб військовослужбовці російської армії, звільнені в запас, та які бажають залишатися жити в Україні, повинні мати можливість отримувати пенсію на території України», - сказав керівник Міноборони.

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