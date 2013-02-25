ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Голова OTP Bank (Україна): "Банки зрозуміли, що більше не можуть продовжувати "депозитну гонку"» пише: Якщо ви дивитеся на рекламу 32% річних, і вам хочеться вигукнути "допоки" - значить ви - банкір. Тамашу Хак-Ковачу, голові українського ОТП Банку, теж хочеться. Але він якраз знає, "допоки". А ще він знає, як можуть обмежити готівкові платежі, чи зароблять банки на комісійних доходах і як будувати свою стратегію в умовах відсутності стратегії у країни...

http://delo.ua/opinions/glava-otp-bank-ukraina-banki-ponjali-chto-bolshe-ne-mogut-pro-198081/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Євросоюз дає останній дзвінок», в якому пише: Сьогодні в Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС, який не був проведений у 2012 році через проблеми з дотриманням українською владою демократичних стандартів. Ситуація в цій сфері так і не покращилася, але Київ підготував ґрунт для заяв про успіх зустрічі - за її підсумками має бути підписаний кредитний договір про виділення Україні 610 млн євро. В Європі тим часом підкреслюють, що головне завдання саміту - не фінансова угода, а спроба передати президенту Віктору Януковичу "останній сигнал" про необхідність негайних змін в країні...

http://kommersant.ua/doc/2134452

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зерно загорнуть у цінний папір», у якому пише: Аграрії можуть отримати новий інструмент залучення коштів - рада Нацбанку запропонувала розробити механізм електронних складських свідоцтв на зерно. Їх впровадження дозволить організувати повноцінну біржову торгівлю цінними паперами на зерно, але такі інструменти будуть короткостроковими. Попит на них залежатиме від можливості заробітку на цих паперах, тобто від ціни і ліквідності ринку...

http://kommersant.ua/doc/2134469

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«Сегодня» у публікації «Український учитель підкорив Microsoft - компанія кличе його на роботу, а наше Міносвіти мовчить» пише: Викладач інформатики з Дніпропетровського ліцею №100 Євген Мотурнак нещодавно переміг у конкурсі компанії Microsoft, обійшовши 50 конкурентів з Європи. Наш земляк підкорив експертів IT-гіганта, створивши програму, що дозволяє школярам моделювати електричні схеми. Це дозволить юним фізикам спочатку створити безпомилковий ланцюг постійного струму, а потім вже розпочинати його складання в реальності на лабораторних роботах. Найближчим часом розробка з'явиться в інтернет-магазині додатків Microsoft...

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/Ukrainskiy-uchitel-pokoril-Microsoft-kompaniya-zovet-ego-na-rabotu-a-nashe-Minobrazovaniya-molchit-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Банківський розпродаж: українські банки змінюють "громадянство"» пише: найближчими роками кількість банків скоротиться утричі, і в топ-10, мабуть, залишаться тільки українські та російські. За підсумками 2012 року частка іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі скоротилася на 1,5%. Основними причинами раптової втечі іноземних інвесторів експерти називають обмануті очікування та відсутність перспектив...

http://economics.unian.net/rus/news/158520-bankovskaya-rasprodaja-ukrainskie-banki-menyayut-grajdanstvo.html

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Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Баланс тижня: промвиробництво пішло вниз, "енергетична" приватизація майже стартувала, ГТС піде в оренду до Росії, Україна може вийти з ЄЕС» пише: цей тиждень виявився досить таки бідним на якісь помітні економічні події. Серед них можна назвати оприлюднення деяких макроекономічних данних, зокрема промвиробництва та результати діяльності банківської системи у січні, майже старт великої приватизації у цьому році, а також звичайно ж «газові» питання...

http://economics.unian.net/ukr/news/158537-balans-tijnya-promvirobnitstvo-pishlo-vniz-energetichna-privatizatsiya-mayje-startuvala-gts-pide-v-orendu-do-rosiji-ukrajina-moje-viyti-z-ees.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Нафтовики просять монополію на білоруському ринку» пише: За інформацією «Известий», п'ять найбільших російських нафтових компаній попросили президента закріпити за ними монопольне право поставок нафти до Білорусі. Експорт в сусідню республіку - один з найбільш рентабельних напрямків бізнесу російських компаній. У разі виникнення конкуренції між вітчизняними постачальниками білоруси отримають додатковий козир для вибивання преференцій від Росії. Це може обернуться мільярдними збитками для казни, стверджують найбільші корпорації. В такий сценарій не вірять Міненерго та ФАС, що виступили за вільну конкуренцію між вітчизняними компаніями. Остаточне рішення залишиться за президентом...

http://izvestia.ru/news/545542

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Також «Известия» у публікації «Греф побудує Міжнародний фінансовий центр коштом пенсіонерів» пишуть: В уряді схвалили проект Ощадбанку зі створення МФЦ, але натомість обіцяють залишити проект практично без бюджетних коштів. Упор зроблять на пенсійні джерела грошей...

http://izvestia.ru/news/545571

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«Ведомости» у публікації «Найбільше доріг в Москві будують компанії друзів президента» пишуть: У 2011-2012 рр. на торгах було розіграно 150 замовлень на будівництво доріг і мостів на 182,4 млрд руб., повідомив представник департаменту будівництва Москви. «Ведомости» проаналізували підряди на дорожнє будівництво в Москві у 2011-2013 рр., враховувалися підряди стартовою ціною понад 300 млн руб. Дві третини таких підрядів - на 123,4 млрд руб. - отримали чотири найбільші компанії: АРКС Геннадія Тимченка, «Мостотрест» Аркадія Ротенберга, НВО «Космос» та «Інгеоком»...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9448572/vsem_druzyam_podryad

(УНІАН)