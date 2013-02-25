У Брюсселі розпочався саміт Україна - ЄС

У Брюсселі розпочався 16-й саміт Україна - Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, у саміті беруть участь Президент України Віктор Янукович, Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

Основними темами зібрання стануть питання реалізації Україною реформ, необхідних для підписання цього року Угоди про асоціацію з ЄС, співпраці в енергетичній сфері, а також - міжнародні питання, у тому числі врегулювання придністровського конфлікту, відносини з Мінськом і Москвою.

У рамках саміту сторони планують підписати сьомий спільний звіт про виконання Меморандуму про порозуміння щодо співпраці в енергетичній галузі, меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду про надання Києву макрофінансової допомоги у 610 млн євро, а також адміністративну домовленість про неформальний діалог з питань бізнес-клімату.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своєму висновку від 10 грудня 2012 року відзначила можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту "Східного партнерства", якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.

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