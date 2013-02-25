Від Києва до травня очікують «конкретного прогресу» у виконанні умов для асоціації з ЄС

Брюссель. Лідери України та Європейського Союзу сподіваються на досягнення Києвом до початку травня прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві 16-го саміту Україна-ЄС, узгодженій сьогодні в Брюсселі.

“Лідери взяли до уваги кроки, вжиті Україною до цього часу, і сподіваються на досягнення нею конкретного прогресу до початку травня 2013 року”, - наголошується у заяві.

У документі зазначається, що лідери підтвердили свою відданість підписанню парафованої Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, щойно Україна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах: реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ у рамках Порядку денного асоціації.

“Для досягнення цієї мети Україна налаштована діяти відповідно до сфер/положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року”, - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих у рамках Порядку денного асоціації.