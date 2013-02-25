Естонія підтримує подальшу євроінтеграцію України – прем’єр-міністр Ансіп

Естонія підтримує подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, оприлюдненій на естонському «Радіо 4» з нагоди сьогоднішнього саміту Україна-ЄС, який проходить у Брюсселі.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За словами А.Ансіпа, саміт Україна–ЄС є кроком у низці дуже вирішальних подій для майбутнього України. «Більшість українців хочуть приєднатися до Європейського Союзу і водночас знаходяться сили, які намагаються цьому перешкодити», - зазначив прем’єр-міністр Естонії і додав, що обов'язок Естонії та ЄС допомогти Україні на шляху інтеграції до ЄС, і дуже важливим є продовження відкритого діалогу на всіх рівнях.

Як позитивний відмічається факт відвідання напередодні саміту Україна-ЄС нашої держави Комісаром ЄС з питань розширення Штефаном Фюле. Естонія позитивно оцінює те, що до саміту Східного партнерства, який відбудеться восени, Україною визначено основні завдання та імплементаційний план для їх реалізації, Верховною Радою прийнята декларація про інтеграцію до Європейського Союзу.

«Все свідчить про те, що до осіннього саміту у Вільнюсі всі умови можуть бути виконані і ми з Україною зможемо підписати і частково запровадити Угоду про асоціацію з ЄС та Угоду про зону вільної торгівлі – це найкраща можливість на шляху інтеграції до ЄС”, - вважає А.Ансіп.