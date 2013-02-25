Ромпей: ЄС чекає від України більшого і конкретнішого прогресу

Брюссель. Європейський Союз очікує від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Європейської Ради Герман ван Ромпей на прес-конференції після завершення 16-го саміту Україна – ЄС сьогодні у Брюсселі.

«У нас є історична можливість зробити ривок у відносинах Україна - ЄС шляхом підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, до часу проведення Вільнюського саміту «Східного партнерства», - сказав він.

«Певні кроки вже були здійснені, однак нам потрібно побачити більший та конкретніший прогрес», - додав президент Європейської Ради.

Він зазначив, що йдеться про три основні напрямки, визначені Радою закордонних справ ЄС, серед яких - подолання недоліків, виявлених під час парламентських виборів в Україні, вирішення питання вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.

Г. ван Ромпей наголосив, що визначені критерії є реалістичними, однак час для їхнього досягнення - невеликий.

Щодо сфери вибіркового правосуддя президент Європейської Ради наголосив, що сторони висловили підтримку Моніторинговій місії Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Александра Квасневського.

Г. ван Ромпей також наголосив на важливості системних кроків у здійсненні судової реформи для уникнення повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому.

Він також зазначив, що Євросоюз хотів би бачити успішним саміт «Східного партнерства» і повідомив, що закликав Президента України Віктора Януковича здійснити всі необхідні кроки для виконання зобов’язань щодо необхідних реформ.

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