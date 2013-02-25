У Брюсселі розповіли, коли можливий безвізовий режим з Україною

Брюссель. Лідери України та Європейського Союзу підтвердили свої зобов'язання щодо подальшої лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві 16-го саміту Україна-ЄС, погодженому сьогодні в Брюсселі.

"Вони (лідери України та ЄС - УНІАН) приділили особливу увагу мобільності громадян, підтверджуючи спільні зобов'язання просуватися до безвізового режиму в установленому порядку, як тільки будуть створені умови для добре керованого та безпечного пересування людей", - написано в заяві.

Сторони відзначили прогрес України в реалізації першої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму, а також висловили надію на якнайшвидше набуття чинності угоди про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.

23 липня 2012 Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз, яка передбачає розширення категорій громадян, які зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, а також встановлює критерії для видачі багаторазових довгострокових віз українським громадянам. У цей час цей документ перебуває на ратифікації в Європарламенті та Верховній Раді України.

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