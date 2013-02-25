Янукович: модель співпраці України з Митним союзом ще не визначена

Брюссель. Президент України Віктор Янукович заявляє, що модель співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану ще не визначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу прес-конференції у Брюсселі.

В.Янукович зауважив, що сьогодні під час переговорів та саміту Україна-ЄС обговорювалося питання особливості відносин України з Митним союзом.

"Безумовно, ми шукали і будемо шукати можливість співпрацювати з Митним союзом - така модель співпраці на сьогодні ще не існує і вона не відпрацьована, але ми ведемо переговори і будемо прагнути до того, щоб знайти таку модель", - наголосив він.

До того ж В.Янукович відзначив незмінність євроінтеграційного курсу України.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1». Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

5 лютого 2013 року міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про просування у переговорах про співпрацю України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1».

Останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

ЄС неодноразово наголошував на тому, що повноцінна участь України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану не сумісна з угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки передбачає узгодження тарифів та торговельної політики з іншими членами Митного союзу.

Зокрема 7 лютого 2013 р. Європейський комісар з розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле відзначив неможливість одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.