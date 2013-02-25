Анонс на 26 лютого

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «26 лютого столицю чекає транспортний колапс! Приміські маршрутки припиняють свою роботу». 26 лютого 7 підприємств, які здійснюють перевезення приміськими маршрутами, припинять свою роботу. Понад 300 автобусів одночасно не вийдуть на свої маршрути. Десятки тисяч жителів Київської області не зможуть дістатися на роботу до Київа. Перевізники, що десятиліттями возили пасажирів, заявляють, що їх позбавили права працювати. Акція пройде на знак протесту проти фальсифікацій конкурсу на права транспортних перевезень під заступництвом одного з керівників Київської обладміністрації. У цей самий день перевізники, спільно з «Об'єднанням Богдана Хмельницького», проведуть акції протесту на Європейській площі, біля Генеральної прокуратури і будівлі КОДА з вимогою провести відкритий і чесний конкурс на право перевезення пасажирів. Учасники прес-конференції заявлять, скільки часу триватиме акція і до якої межі готові дійти перевізники.

* Круглий стіл на тему: «Державні закупівлі в Україні: масштаб зловживань, шляхи вирішення, персоналії, регіони». Запрошені: Віктор Чумак, голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Ігор Прасолов, міністр економічного розвитку і торгівлі України, Борис Горбанський, директор Департаменту держзакупівель і держзамовлення, Василь Цушко, голова АМКУ і Петро Андрєєв, голова ГФІ України. Доповідачі: Віктор Таран, директор Центру політичних досліджень і аналітики, Олексій Шалайський, головний редактор порталу «Наші Гроші», Олексій Хмара, президент Transparency International Україна, Віталій Шабунін, голова Правління Центру протидії корупції, Наталя Лаврецька, ГО «БРАМА», координатор проекту у Львівській області тощо. Проект «Реалізація методики громадського моніторингу - основа прозорості державних закупівель» реалізується Центром політичних студій та аналітики в рамках спільної ініціатіви Pact Inc., МФ «Відродження» та Фонду Східна Європа.

* Національний інститут стратегічних досліджень, Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики, Український незалежний центр політичних досліджень, за підтримки Slovak Aid проведуть засідання робочої групи «Національного Конвенту України щодо ЄС» на тему: «Енергетична стратегія України в контексті політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС». Учасники: Андрій Єрмолаєв, Директор НІСД, Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос», Вальтер Треттон, керівник відділу "Енергетика. Навколишнє середовище. Транспорт" програм зовнішньої допомоги Представництва ЄС в Україні та ін.

* У прес-клубі Громадської ради при Держпідприємництві України "Закон і Бізнес" відбудеться дискусія на тему: «Перешкоди у розвитку підприємництва: експертний погляд». Питання: Чим може бути шкідлива проведена в країні дерегуляція? Які недоліки містить законодавство про ліцензування? Чи потрібна бізнесу сьогодні соціальна відповідальність? Як працюється підприємцям в регіонах? та ін. Учасники: перший заст. голови Держпідприємництва Олександр Потімков, голова Громадської ради Павло Михайліді, голови комітетів ради: голова ВГО Громадський комітет транспортної безпеки Юрій Папіровий, президент ВГО Українська федерація професіоналів безпеки Сергій Шабовта, президент-голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки Борис Платкевич, президент Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності Тетяна Павлюк та координатор регіональних експертних груп Громадської ради Валерій Вєтров.

* Відбудеться презентація двотомного видання «Фінансові та кредитні установи України кінця XIX, початку ХХ століття».

* Під головуванням міністра соціальної політики України Наталії Королевської відбудеться селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій та керівництвом АРК Крим щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного та страхового внесків. У нараді також візьмуть участь представники інших центральних органів виконавчої влади.

* Прес-конференція на тему: «Перші підсумки саміту Україна ЄС». Учасники: Павло Рудяков, директор інформаційно-аналітичного центру "Перспектива", Олександр Палій, політолог, експерт-міжнародник.



12-30 - Круглий стіл на тему: "Які закони потрібні ринку нерухомості". Організатор - ГО "Асоціація професійних управителів нерухомістю". Учасники: Олексій Амфітеатров, голова Ради Українського товариства оцінювачів (УТО) Світлана Бовсуновська, віце-президент Ліги експертів України, Олександр Бондаренко, президент ФІАБСІ-Україна, Андрій Гусельников, президент Ліги експертів України; Генріх Людкевич - президент Асоціації професійних управителів нерухомістю ("Укрінформ ", вул. Б.Хмельницького, 8/16).

* Прес-конференція на тему: "Підсумки Саміту Україна-ЄС та перспективи відносин очима незалежних експертів". Організатор - Інститут Євро-Атлантичного співробітництва. Учасники: Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, Ігор Жданов, президент аналітичного центру "Відкрита політика"; Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Криза в грибній галузі України: печериць більше не буде?" Мова піде про кризу в грибній галузі України, яка виникла в результаті дій податкової служби. Найбільший вітчизняний виробник компосту для вирощування печериць в Україні та країнах СНД може призупинити свою діяльність через вимоги податкової. Детальна інформація, документи та матеріали будуть надані під час прес-конференції. Учасники: генеральний директор ТОВ «Мікоген-Україна» Мирослав Загорський, голова ради директорів асоціації «Союз грибовиробників України» Сергій Кравчук, директор інформаційного агентства УМДІС Максим Єнченко.

* Відбудеться презентація дослідження з колишньої промислової зони по вул. Фрунзе 35 і дискусія на тему: "Місто в постіндустріальну епоху. Яке майбутнє у київських промзон?" Організатор - Представництво Фонду ім. Генріха Бьолля в Україні.

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