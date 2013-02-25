Баррозу вкотре нагадав Україні, що потрібно визначатися: МС чи ЄС

Брюссель. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу наголошує на неможливості одночасного членства України у Митному союзі та підписанні Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції після завершення 16-го саміту Україна – ЄС у Брюсселі.

“Що ми маємо казати чітко - це те, що одна країна не може бути одночасно членом Митного союзу та мати глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це неможливо. Однак я вірю, є прагматичні шляхи для вирішення цього питання”, - сказав президент Єврокомісії.

Ж.Баррозу зазначив, що Президент України Віктор Янукович чітко заявив про стратегічні відносини України з Євросоюзом. Він привітав цю заяву, зроблену українським Президентом на прес-конференції.

До того ж президент Єврокомісії наголосив, що остаточне рішення щодо того, бути членом Митного союзу або ж мати зону вільної торгівлі з ЄС, має бути ухвалено Києвом.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле заявив, що Україна максимально використовуватиме переваги, які надає поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС і поглиблена взаємодія з Митним союзом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

В.Янукович зазначив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообігу з країнами Митного союзу становить понад 60 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

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