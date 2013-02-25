Баррозу сподівається, що українцям спростять візовий режим до літа

Брюссель. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу сподівається, що угода про подальше спрощення візового режиму з Україною набуде чинності до літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню 16-го саміту Україна - ЄС у Брюсселі.

“Сподіваюсь, угода може набути чинності у першій половині цього року”, - сказав Ж.Баррозу.

Президент Єврокомісії зазначив, що в питанні лібералізації візового режиму з Україною комісія готова працювати досить швидко. До того ж він звернув увагу на те, що комісія очікує на третій звіт від України щодо виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, після оцінки якого може бути ухвалено рішення про перехід до другої фази реалізації плану.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах і семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають чіткіше визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти й батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.

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