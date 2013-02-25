ТОП-10 (25 лютого)

«Газ Україна» зацікавлена у купівлі Одеського і Лисичанського НПЗ

Суд порушив справу про банкрутство «Чорноморнафтогазу»

Мінагропрод обговорює з «Ростсільмашем» можливість спільного виробництва сільгосптехніки

Кабмін створив робочу групу з підтримки ГМК

Євросоюз надасть Україні кредит на 610 млн євро

Держборг України в січні зріс на 2,3%

Мінфін виплатив 59,6 млн дол. за євробондами 2011 року

Ставицький заявив про можливість поставок з Європи 30 млрд кубів газу

Від Києва до травня очікують «конкретного прогресу» у виконанні умов для асоціації з ЄС

Янукович: "Моя розмова з керівництвом ЄС дає мені підстави для оптимізму"

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«Газ Україна» зацікавлена у купівлі Одеського і Лисичанського НПЗ

Група компаній «Газ Україна», що працює на ринку скрапленого газу України, виявляє цікавість до придбання Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів. Про це йдеться у відповіді компанії на запит агентства УНІАН.

«Потенційно цікаві Одеський і Лисичанський НПЗ», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія планує вже у 2013 році завершити консолідацію своїх активів під новим брендом і скласти фінансову звітність за міжнародними стандартами після завершення формування холдингу.

На питання УНІАН щодо існування фінансової звітності компанії за національними стандартами за 2012 рік, «Газ Україна» повідомила, що такої звітності не існує.

«За 2012 рік – не існує», - зазначається у повідомленні.

Також компанія повідомила, що й надалі залишатиметься на ринку скрапленого газу, і цього року планує збільшити свою частку до 20%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 лютого 2013 року група компаній «Газ Україна», що стала відомою після скандального придбання футбольного клубу «Металіст», заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом.

Антимонопольний комітет України має намір перевірити інформацію про те, що компанія «Газ Україна 2009» займає фактично монопольне становище на ринку поставок скрапленого газу.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 мільйонів доларів.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 мільярдів доларів.

Лисичанський НПЗ, який з березня 2012 року призупинив свою діяльність за ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, є другим за потужністю в Україні, здатний щорічно переробляти 16 млн тонн нафти.

Одеський НПЗ (м. Одеса), який із жовтня 2010 року зупинив роботу за ініціативою власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

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Суд порушив справу про банкрутство «Чорноморнафтогазу»

Господарський суд Автономної Республіки Крим порушив справу про банкрутство великого українського добувача газу - Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим).

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрресурскомплект» звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із заявою про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» як нездатного своєчасно виконувати свої зобов'язання перед кредитором у розмірі 662,735 тис. грн», - сказано в постанові.

Постановою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 17 січня 2013 року порушено провадження у справі.

Розгляд справи призначено на 26 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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Мінагропрод обговорює з «Ростсільмашем» можливість спільного виробництва сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики і продовольства України обговорює з найбільшим російським виробником сільськогосподарської техніки — компанією «Ростсільмаш» можливість організації спільного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

«Сторони обмінялися думками про стан справ у машинобудуванні, зокрема, про проблемні питання «Ростсільмашу» на ринку техніки в Україні і про можливість організації тут спільного виробництва техніки», - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас уточнюється, що на переговорах досягли попередньої домовленості про розробку проектів спільного виробництва на території України високопродуктивних зернозбиральних комбайнів і тракторів.

«Проекти будуть представлені українській стороні до кінця березня», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого було підписано меморандум про співпрацю між галузевими асоціаціями України і Німеччини про залучення німецьких компаній до відродження українського сільськогосподарського машинобудування.

За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.

На початку листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 011 році

Довідка УНІАН. «Ростсільмаш» – це група компаній, що складається з 13 підприємств зі складальними виробництвами, розташованими в Росії, США, Канаді, Україні й Казахстані. Сукупний оборот компанії становить більш як 1 млрд. дол. «Ростсільмаш» займає міцні позиції в п'ятірці найбільших світових виробників сільгосптехніки.

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Кабмін створив робочу групу з підтримки ГМК

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення робочої групи з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Текст відповідної постанови Кабміну № 114 від 11 лютого 2013 року розміщений на урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, також Кабмін затвердив положення про робочу групу, згідно з яким основним її завданням буде проведення аналізу та вивчення питань надання держпідтримки підприємствам ГМК, розгляд та вивчення проблемних питань, пов'язаних з їх діяльністю, а також підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення.

Також група займатиметься сприянням забезпеченню координації роботи підприємств ГМК з метою недопущення зниження обсягів виробництва продукції, підготовкою пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення діяльності підприємств, підвищення ефективності діяльності та усунення негативних чинників, що перешкоджають стабільній роботі підприємств ГМК.

До складу робочої групи увійшли представники уряду, підприємств і асоціацій, до того ця робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду опрацювати питання держпідтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу. За його словами, уряд має «забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема опрацювати питання надання державної підтримки таким підприємствам».

Раніше, 5 лютого, Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

Довідка УНІАН. У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів у порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чавуну - на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% у порівнянні з показником 2011 року.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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Євросоюз надасть Україні кредит на 610 млн євро

Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння з питання надання Києву макрофінансової допомоги у 610 млн євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, меморандум було підписано в рамках 16-го самміту Україна - ЄС.

Меморандум підписали міністр фінансів України Юрій Колобов та голова Національного банку України Ігор Соркін, а також відповідальний за економічні та монетарні питання віце-президент Єврокомісії Оллі Рен.

Меморандум, зокрема, визначає порядок траншів кредиту, який встановлено в таких сумах: 100, 10, 250 та 250 млн євро, систему моніторингу реалізації програми, а також термін її реалізації, який встановлено в 2,5 роки з моменту набуття меморандумом чинності.

При цьому в меморандумі визначено, що передумовою виділення коштів буде, зокрема, висновок Єврокомісії про задовільну співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, сторони підписали кредитну угоду, яка встановлює термін погашення кредиту в 15 років, процедуру визначення відсоткових ставок, а також умови погашення кредиту.

Кредитна угода зможе набрати чинності не пізніш як впродовж 12 місяців з моменту її підписання.

Як повідомляв УНІАН, рішення про надання макрофінансової допомоги Україні були ухвалені в 2002 та 2010 роках.

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Держборг України в січні зріс на 2,3%

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за січень 2013 року зросла на 2,3% - до 65,989 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в січні на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у січні ц.р. збільшився на 0,3% – до 38,766 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 5,7%, до 25,836 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в січні збільшилася на 0,2% – до 14,574 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 12,546 млрд дол., гарантований внутрішній – 2,025 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

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Мінфін виплатив 59,6 млн дол. за євробондами 2011 року

Міністерство фінансів України виплатило 59,625 млн дол. купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року, повідомляється на сайті міністерства.

У Мінфіні нагадали, що в лютому 2011 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої держпозики на суму 1,5 млрд дол. з погашенням у 2021 році. Запозичення здійснювались за ставкою 7,95% річних.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на загальну суму 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.

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Ставицький заявив про можливість поставок з Європи 30 млрд кубів газу

Брюссель. Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання щодо диверсифікації постачання природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він пояснив, що мова йде про реверсні поставки газу з Європи.

“У нас є повна домовленість і є чіткий план, який ми виконаємо в найближчий час”, - сказав Е.Ставицький, додавши, що мова йде про країни, які знаходяться на західному кордоні України, зокрема Словаччину, Угорщину, Польщу.

Він зауважив, що є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів, що повністю задовольняє потреби України в імпортному газі. До того ж ціна такого газу буде відповідати ціні спотових ринків.

Відповідаючи на запитання, коли така домовленість може бути реалізована, Е.Ставицький сказав: “Найближчим часом”.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявляв, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.

Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

C 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі до Росії до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

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Від Києва до травня очікують «конкретного прогресу» у виконанні умов для асоціації з ЄС

Брюссель. Лідери України та Європейського Союзу сподіваються на досягнення Києвом до початку травня прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві 16-го саміту Україна-ЄС, узгодженій сьогодні в Брюсселі.

“Лідери взяли до уваги кроки, вжиті Україною до цього часу, і сподіваються на досягнення нею конкретного прогресу до початку травня 2013 року”, - наголошується у заяві.

У документі зазначається, що лідери підтвердили свою відданість підписанню парафованої Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, щойно Україна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах: реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ у рамках Порядку денного асоціації.

“Для досягнення цієї мети Україна налаштована діяти відповідно до сфер/положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року”, - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих у рамках Порядку денного асоціації.

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Янукович: "Моя розмова з керівництвом ЄС дає мені підстави для оптимізму"

Брюссель. Президент України Віктор Янукович заявляє, що сьогоднішні зустрічі в Брюсселі налаштовують його оптимістично щодо подальшого євроінтеграційного просування країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу прес-конференції у Брюсселі.

"Моя розмова з керівництвом Європейського Союзу дає мені підстави для оптимізму", - наголосив В.Янукович.

Він висловив вдячність Г.Ромпею та Ж.Баррозу за відверту і конструктивну дискусію та побажання на його адресу. "Сьогоднішній день є знаковий для наших відносин", - сказав він. За його словами, основною темою саміту було питання про порядок денний на поточний рік, а саме - про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті у листопаді цього року.

"Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї угоди під час саміту Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року", - наголосив він.

В.Янукович підтвердив, що Україна налаштована на реформування виборчого законодавства, на реформу судової системи та в інших сферах, щодо яких, наголошували в ЄС.

Як повідомила журналістам прес-секретар Президента України Дарія Чепак, зустріч В.Януковича з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу тривала більш як 2 години.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді поточного року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

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