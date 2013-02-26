Між Росією і США немає нової холодної війни – Медведєв

Москва. Нової холодної війни між Росією і США немає, незважаючи на загострення відносин, країни спільно вирішують різні задачі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю бразильському телеканалу «Глобу». Спілкування з бразильськими ЗМІ відбулося під час візиту Д.Медведєва минулого тижня до столиці Бразилії з робочим візитом.

«Ніякої холодної війни немає, умов для неї немає, але відносини між країнами можуть періодично загострюватися. Це залежить від адміністрації, управлінських команд, які стоять у влади, це залежить від позиції законодавців. Я можу, наприклад, сказати щодо відомого документу, який ви згадали (акт Магнітського - УНІАН), що це ж не лише позиція Адміністрації Президента Обами, а й позиція Сенату», - сказав Д.Медведєв.

Він відзначив, що в Росії теж була ситуація, коли позиції законодавчої влади і виконавчої влади з якихось питань не збігалися. За словами прем'єра, такі ситуації трапляються і між РФ і США, проте немає жодних істотних підстав для холодної війни.

«Навпаки, ми зараз здатні вирішувати спільно дуже різні задачі, і вирішуємо їх», - заявив він.

Кажучи про акт Магнітського, Д.Медведєв заявив: «Це абсолютно політизована, надумана, як у нас прийнято говорити, висмоктана з пальця, тема, коли раніше існуючий документ, документ антирадянський, спрямований проти Радянського Союзу, було замінено документом, що носить явно антиросійський характер».

«Під ним немає нічого! Але, на жаль, окремі пройдисвіти, які навколо цієї теми крутяться, використали відповідну, досить складну життєву ситуацію з однією людиною для того, щоб вирішити свої політичні і комерційні завдання», - підкреслив російські прем'єр.

При цьому Д.Медведєв додав, що це загострює відносини РФ з США, але якщо були ухвалені такі рішення, російська сторона була вимушена відповісти.

Крім того, кореспондент видання поцікавився у Д.Медведєва, чи знає він Остапа Бендера і чи привіз він білі штани, щоб прогулятися по Ріо-де-Жанейро?

«У нас цього літературного героя поважають. Я займаюся дуже нудними справами, я змушений весь час ходити в синіх штанях. Але якби така можливість була, я б із задоволенням прогулявся по Ріо-де-Жанейро у білих штанях», - відзначив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, відносини між РФ і США загострилися після того, як Сенат Конгресу 6 грудня 2012 року прийняв закон, який передбачає введення візових санкцій проти росіян, ймовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського у СІЗО.

28 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який одержав неофіційну назву «Закон Діми Яковлєва» і став відповіддю Росії на прийнятий у США «акт Магнітського».