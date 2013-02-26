ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Експорт української горілки: хто, куди і скільки поставляє» пише: За підсумками 2012 року українські компанії експортували горілки і спиртових настоянок на $157,4 млн. Найбільший експортер горілки - холдинг Global Spirits...

http://delo.ua/business/eksport-ukrainskoj-vodki-kto-kuda-i-skolko-postavljaet-198176/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Усе навколо народне», в якому пише: В уряді мають намір вирішити проблему боргів із соціальних виплат, підтверджених судами, шляхом визнання їх державним боргом. Це дозволить щорічно резервувати кошти на виплати в держбюджеті. Депутати зазначають, що закон потрібно ухвалювати паралельно зі скороченням кількості пільг...

http://www.kommersant.ua/doc/2135344

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Розмова пішов на користь» пише: Вчора в Брюсселі пройшов саміт Україна-ЄС. Європейські лідери утрималися від жорсткої публічної критики на адресу президента Віктора Януковича, однак висловили свої претензії під час зустрічі у форматі "один на один"...

http://www.kommersant.ua/doc/2135182

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Також «Комерсант-Україна» в матеріалі «Гроші лежать під ногами» пише: Київська влада повертається до практики земельних аукціонів. У департаменті земельних ресурсів Київської міської держадміністрації (КМДА) вже підготували документи за 12 дільницями...

http://www.kommersant.ua/doc/2135333

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Також «Сегодня» в публікації «Новий порядок оформлення нерухомості в Україні» пише: Щоб продати житло, тепер треба довести нотаріусу, що воно ваше, і заплатити втридорога...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/zhile-moe.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Міненерго не хоче «перехрещувати» нафтову і паливну труби» пише: Міненерго та Мінекономрозвитку запропонували альтернативні джерела фінансування будівництва магістральних нафтопродуктопроводів (НПП). Відомства не схвалюють ідею «Транснафти» фінансувати «паливні» проекти за рахунок тарифу на прокачування нафти і пропонують покрити витрати за допомогою інфраструктурних облігацій, проектного фінансування або концесійної угоди. За таким сценарієм у «Транснафти» не виключають «захмарного» зростання тарифів на послуги НВП...

http://izvestia.ru/news/545661

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«Ведомости» в публікації «Путін вимагає заборонити зростання комунальних платежів більш ніж на 6% на рік» пишуть: Якщо законопроект ухвалять, на ЖКГ чекає інвестиційний голод, «Газпром» і енергетиків - зниження виручки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9495251/skolko_stoyat_6

(УНІАН)