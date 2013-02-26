Лавринович вважає, що список корупціонерів повинен бути закритим

Міністр юстиції України Олександр Лавринович вважає, що має бути закритий Єдиний державний реєстр, до якого вносять дані про людей, що скоїли корупційні правопорушення. Про це він сказав в інтерв'ю газеті “Урядовий кур'єр”.

Відповідаючи на запитання щодо його ставлення до заяв представників опозиції щодо їх готовності внести до парламенту закон про люстрацію, який дозволить зробити такі списки публічними. О.Лавринович сказав: “Думаю, вони змінили б погляди, якби самі відповідали за державну владу й суспільство. У жодній країні світу не існує таких відкритих відомостей”. За його словами, “у нас працює реєстр судових рішень — він відкритий. Але загальний доступ до текстів судових рішень забезпечується лише за умови нерозголошення відомостей, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Тобто там не знайдете жодних прізвищ”.

О.Лавринович наголосив, що Єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, за правовою природою є базою персональних даних, тобто підпадає під чинність положень Закону «Про захист персональних даних». “Він передбачає, що персональні дані - інформація з обмеженим доступом. Але навіть якби такого закону не було, вважаю, що не можна ці дані розголошувати”, - додав він. До того ж він розповів про ситуацію, коли, будучи народним депутатом України, виїжджав в округ і “до мене прийшла бухгалтер однієї з державних районних адміністрацій і каже: «На мене склали акт про корупцію за те, що я невчасно здала декларацію». “А тепер уявіть, що відомості про неї вносять до реєстру, який стане відкритим, і все життя вона, її діти, онуки повинні будуть це морально переживати. Це мені трохи нагадує, як за радянських часів були дошки, які назвалися «Комсомольський прожектор». І там вивішували фотографії приблизно з таким написом: «Ганьба цим людям, вони охрестили дитину», - сказав О.Лавринович.

За його словами, “покарання має бути адекватним”. “Людина, яка скоїла корупційне правопорушення, зі своїм гріхом повинна не просто жити все життя, вона вже має багато обмежень. Якщо людина є в цьому реєстрі, то вона ніколи не працюватиме на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Адже дані з нього обов’язкові під час спецперевірок, і ми їх постійно надаємо відповідним органам. Так вона вже покарана на все життя”, - зазначив міністр юстиції.

О.Лавринович вважає, що публічність в цьому питанні “суперечить нормам права та людського ставлення до тих, хто переступив у своєму житті закон”. “Думаю, що безгрішних людей немає. А ступінь тієї чи іншої провини повинен мати адекватне покарання, яке визначає суд. Цього, на мій погляд, досить”, - вважає він.

Відповідаючи на запитання щодо розв’язання проблеми з численними чергами і корупцією серед чиновників шляхом застосування в Україні досвіду Грузії, де створено будинки юстиції, в котрих можна оформити свідоцтво про народження дитини, паспорт, продати земельну ділянку або отримати дозвіл на будівництво, О.Лавринович сказав: “Так, як там, - ні”. Серед причин міністр юстиції України назвав те, що в Грузії “збудовано просто архітектурні шедеври, вони надзвичайно технологічні - сучасний хай-тек, збудовано спеціально для цих функцій”. Крім того, “наша країна більша, ніж Грузія. І якщо там працює три таких будинки, які задовольняють потреби трьох міст, нам потрібно щонайменше 600, щоб вони були хоча б у великих районних центрах, інакше це не має жодного сенсу”. О.Лавринович зазначив: “Тож не потрібно щось фетишизувати чи сприймати романтично”. Він сказав, що “якщо говорити про концентрацію реєстраційних функцій в одному місці, то у нас вже діють аналоги будинків юстиції”. За його словами, державну реєстрацію актів цивільного стану та державну реєстрацію об’єднань громадян здійснюють створена у 2011 році Державна реєстраційна служба та територіальні органи юстиції, на які покладено функції Укрдержрєєстру, а з 1 січня 2013 року ці органи здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухомість, а з 1 липня розпочнеться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Так, на сьогодні створено всі умови для отримання громадянами послуг у зазначених сферах якісно та швидко”, - вважає О.Лавринович.