Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк називає вчорашній саміт Україна-ЄС “самітом останнього шансу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на прес-конференції.

«Президент України Віктор Янукович отримав дуже чітке бачення наших партнерів з Європейського Союзу щодо того, що Україні негайно треба зробити, щоб Україна підписала угоду про політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Європейським Союзом», - сказав А.Яценюк.

Він нагадав, що Україна зокрема повинна продемонструвати прогрес щодо проблеми вибіркового правосуддя.

“Ми очікуємо того, що українська влада негайно розпочне процес вирішення питання щодо вибіркового правосуддя в Україні”, - сказав він, і додав, що це насамперед стосується екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Також Україна має вдосконалити своє виборче законодавство, нагадав А.Яценюк.

“Прийняття виборчого кодексу вкрай необхідне вже зараз, тому що ми знаходимося на порозі місцевих виборів до Київської міської ради. Але прийняття цього кодексу важливе ще з погляду президентських виборів 2015 року”, - сказав він.

Крім того, Україна має провести реформи у сферах юстиції, правосуддя та боротьби з корупцією.

“Ми очікуємо, що український уряд негайно внесе до парламенту відповідні проекти законів”, - сказав А.Яценюк, і додав, що ці закони мають бути розглянуті у стислі терміни, адже до травня Україна має продемонструвати прогрес у вирішенні усіх питань.