МЗС України: взаємодія з ЄС з модернізації ГТС перейшла в практичну фазу

У Міністерстві закордонних справ України констатують, що взаємодія з Європейським Союзом з модернізації української газотранспортної системи перейшла в практичну фазу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Можна констатувати, що взаємодія з ЄС з модернізації української ГТС перейшла у практичну площину”, - сказав він.

За його словами, очікується, що найближчим часом будуть досягнуті домовленості з міжнародно-фінансовими інституціями щодо умов надання першої позики на реалізацію першочергового проекту з транзиту газу — реконструкція лінійних споруд газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”.

Крім того, планується проведення спільних круглих столів високого рівня з метою просування розвитку регіонального ринку газу із залученням відповідних держав ЄС, фінансових інституцій і компаній.

Є.Перебийніс зазначив, що з листопада 2012 року Україна поєднана з ринком газу ЄС завдяки ефективному постачанню газу в обох напрямках.

Він нагадав, що за підсумками саміту Україна-ЄС в Брюсселі, підписано сьомий спільний звіт про виконання меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики, який підтвердив, що Україна як транзитна держава залишається надійним партнером, який прагне забезпечувати стабільне і безпечне постачання газу до Європи.

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