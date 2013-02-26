Київ вивчає пропозицію Москви про скасування мита у разі ввезення товарів для ЧФ РФ

Київ вивчає пропозицію Москви щодо скасування сплати мита у разі ввезення товарів для потреб Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Врегулювання окремих питань, пов’язаних з процедурою переміщення вантажів для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації через територію України розглядається відповідними міністерствами і відомствами України”, - сказав він.

Щодо перспективи переозброєння та модернізації Чорноморського флоту, то, за його словами, це питання зараз перебуває на початкових стадіях обговорення, і говорити про якісь конкретні домовленості на цьому етапі зарано.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що Міністерство оборони Росії звернулося до Міноборони України з проханням врегулювати митні процедури, необхідні для переозброєння Чорноморського флоту.

«Міністерство оборони Росії звернулося з тим, що вони планують проводити переозброєння свого Чорноморського флоту і попросило врегулювати питання митних процедур», - сказав П.Лебедєв. Водночас він зазначив, що питання митних процедур не лежить в компетенції оборонного відомства, тому Міноборони оформить відповідні документи і передасть їх до міністерства доходів і зборів, до Кабінету Міністрів і до міністерства фінансів.