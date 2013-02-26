Рада ЄС у червні розгляне стан виконання зобов'язань Україною - експерт

Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає, що орієнтовно у червні цього року Рада ЄС розгляне стан виконання Україною зобов’язань для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

Коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся вчора у Брюсселі, експерт зазначив, що цей захід не приніс чогось несподіваного.

Водночас з того, що дещо здивувало та зацікавило можна назвати те, що зі спільної заяви України та ЄС свідчить, що сторони чітко проговорили можливі алгоритми дій, а також встановили конкретні часові рамки.

О.Сушко нагадав, що згідно із заявою українська влада має продемонструвати відчутній прогрес у низці сфер до травня цього року.

Як він зауважив, це знімає можливі спекуляції щодо того, що і коли Україні треба зробити.

Він нагадав, що до саміту висловлювались припущення, що українська сторона зробить якісь символічні кроки безпосередньо перед самітом Східного партнерства у листопаді цього року, аби формально продемонструвати свою готовність до підписання Угоди про асоціацію.

Натомість, зауважив експерт, тепер за результатами саміту чітко встановлено, що прогрес з боку країни має бути продемонстровано вже до травня цього року і, зауважив він, українська сторона погодилась з цим пунктом.

Як зазначив експерт, після цього Рада ЄС орієнтовно в червні розгляне стан готовності України до підписання угоди.

Він додав, що в разі схвального рішення технічно можна буде вийти на підписання Угоди про асоціацію у листопаді цього року.

Експерт додав, що якщо прогресу не буде, то, відповідно, у цьому році угоду підписано вже не буде.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, у яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року за умови прогресу у протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу у реформах, визначених Порядком денним асоціації.

8 лютого під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Штефан Фюле зазначив, що Україна і ЄС не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію у листопаді 2013 року.

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей на прес-конференції після завершення 16-го саміту Україна - ЄС учора, 25 лютого, у Брюсселі заявив, що Європейський Союз очікує від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.