Анонс на 27 лютого

* Відбудеться розширене засідання КМУ за участю Президента України Віктора Януковича. На засідання уряду також запрошені керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій.

* Прес-конференція на тему: "Вірогідність дострокового припинення повноважень ВРУ. Правові аспекти позбавлення депутатських мандатів народних обранців". Учасники: Юрій Кармазін, народний депутат України VI скликання; Сергій Крижановський, адвокат, заслужений юрист України, голова ВГО "За народ України".

* Відбудеться II голландсько-український форум тепличної індустрії "Тепличне виробництво в Україні: Фінансові інструменти та впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій". Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агентство AgriEvent. Учасники: радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Еверт Ян Краенбрінк, виконавчий директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олександр Вержиховський, президент асоціації «Теплиці України» Євген Чернишенко, радник з інвестицій відділу агробізнесу представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні Вадим Кодрян тощо.

* Прес-конференція на тему: «Чому не виконуються положення нового Митного кодексу України, хто винен, що робити і як це відбивається на інвестиційній привабливості України?». Учасники: постраждалі від незаконних дій митниці, представник митниці, юристи.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63