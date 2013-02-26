ТОП-10 (26 лютого)

"Нафтогаз" планує цього року закупити 18-20 млрд кубів російського газу

Україна планує укласти контракт з Угорщиною і Словаччиною на поставку 7 млрд куб. м газу

Угоду з Chevron про видобуток сланцевого газу можуть підписати протягом двох місяців

Заборгованість із заробітної плати в січні збільшилася на 13% - до 1 млрд грн

Росію не влаштує тристоронній консорціум з управління ГТС України – Язєв

«Нафтогаз» з технічних причин не повністю розрахувався з "Газпромом" за січневий газ

Росія звинувачує Україну в аварії ракети "Зеніт". До своєї техніки у "сусідів" претензій немає

Управління Держземагентства отримали повноваження розпоряджатися державними землями

Стали відомі причини обвалення конструкцій на Чорнобильській АЕС

Україна провела перше роуд-шоу інвестпроектів малого та середнього бізнесу на 150 млн дол.

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"Нафтогаз" планує цього року закупити 18-20 млрд кубів російського газу

НАК "Нафтогаз України" планує в 2013 році закупити в Російській Федерації природний газ в обсязі 18-20 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час 4 міжнародного енергетичного форуму повідомив журналістам заступник голови правління "Нафтогазу" Вадим Чупрун.

"У поточному році плануємо закупити 18-20 млрд куб. м ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, який поставляється з Російської Федерації.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Україна планує укласти контракт з Угорщиною і Словаччиною на поставку 7 млрд куб. м газу

Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 4 щорічного Українського енергетичного форуму заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«У поточному році планується також укладення окремих контрактів на поставку природного газу в обсязі до 7 млрд куб. м через територію Угорщини і Словаччини», - заявив В.Чупрун.

"З 1 березня 2012 року "Укртрансгаз" забезпечив можливість прийому газу з Угорщини в Україну в обсязі до 3 млн куб. м на добу в зимовий період і понад 1 млн куб. м - влітку - додав він.

Також заступник голови "Нафтогазу" наголосив, що угорська сторона підтвердила технічну можливість подачі газу і на цей час сторони підписали технічну угоду і готові до транспортування газу з території Угорщини до України.

"Заплановані поставки газу з території Словаччини в обсязі до 3 млн куб. м на добу на цей момент вимагають технологічного узгодження", - повідомив В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.

22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на поставку природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що згідно рамкової угоди, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.

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Угоду з Chevron про видобуток сланцевого газу можуть підписати протягом двох місяців

Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков очікує підписання угоди про розподіл продукції з американською компанією Chevron, яка планує вести видобуток сланцевого газу на Олеській площі, протягом найближчих 2 місяців. Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Проскуряков повідомив журналістам у вівторок, 26 лютого, під час 4-го Міжнародного енергетичного форуму.

«Протягом 2 місяців УРП з Chevron планується підписати», - сказав міністр.

Також він зазначив, що всі питання з місцевими органами управління практично врегульовані. "Ми вийшли на розуміння з органами самоврядування в тих регіонах, де буде працювати Chevron", - зазначив О.Проскуряков.

Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори не можуть тривати вічно.

Україна впродовж останніх трьох років веде поки безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції в Митний союз. У зв'язку з цим Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується насамперед збільшення видобутку власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) Оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу).

4 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях. Практичні роботи з видобутку нетрадиційного газу почнуться тільки після відповідних екологічних оцінок проекту.

А втім, з компанією Сhevron угоду досі не укладено.

До того ж міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький розраховує на швидку згоду місцевих рад Львівської та Івано-Франківської областей, на території яких знаходиться Олеське родовище, допустити нафтогазову компанію Сhevron до розробки цього родовища. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів 20 лютого.

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Заборгованість із заробітної плати в січні збільшилася на 13% - до 1 млрд грн

Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн, сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, частка зарплатного боргу економічно активних підприємств на 1 лютого становила 525,1 млн грн (52,3%) від загальної заборгованості, частка підприємств-банкрутів - 415,4 млн грн (41,3%) від загальної заборгованості.

Найбільший обсяг заборгованості, як і раніше зафіксований у промисловості - 581,76 млн грн (508,2 млн грн 1 січня 2013), найменший - у сфері культури та спорту - 722 тис. грн (1,597 млн грн на 1 січня 2013 року).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зберігається у Донецькій області 208,96 млн грн (172,9 млн грн на 1 січня 2013 року), найменший - у Чернівецькій області - 171 тис. грн (127 тис. грн на 1 січня 2013 року)

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в грудні 2012 року скоротився на 46,8 млн грн (на 5,2%) і на 1 січня 2013 року становив 893,702 млн грн.

За даними Держстату, на 1 січня частка зарплатного боргу економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%.

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Росію не влаштує тристоронній консорціум з управління ГТС України – Язєв

Москва. Росію не влаштує тристоронній консорціум з управління українською газотранспортною системою (ГТС) за участю України, Євросоюзу і Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Я думаю, що «Газпром» не погодиться на тристоронній консорціум. Не на користь Росії така мішанина при управлінні ГТС, і це ні до чого доброго не призведе. Нас цікавить пряма участь «Газпрому» в управлінні українською трубою або передача її «Газпрому», - сказав В.Язєв. До того ж він наголосив, що висловлює власну думку.

За його словами, у разі передачі ГТС російській стороні Україна одержуватиме відповідну орендну плату.

До того ж йому важко відповісти, про який порядок цифр може йтися.

«Це питання підрахунків, це вже цифри», - сказав він.

Він переконаний, що російську сторону можуть влаштувати різні домовленості з Україною, без участі ЄС.

Водночас В.Язєв відзначив, що в умовах будівництва і наявності обхідних газопроводів – «Південний потік» і «Північний потік» - «Газпром» цікавлять в першу чергу підземні сховища газу в Західній Україні.

«Вже зараз у нас немає транзитних ризиків. Ми їх вже зняли. Цінність ГТС - в її підземних сховищах газу, а не в самих трубах», - сказав В.Язєв.

До того ж він запевнив, що якщо ГТС буде здана в оренду «Газпрому», то російська компанія її модернізуватиме і підтримуватиме в робочому стані.

«Для «Газпрому» є сенс лише в довгостроковій оренді, оскільки капіталоємність з підтримки працездатності дуже велика», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що єврокомісар з енергетичних питань Гунтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі.

До того ж Е.Ставицький пообіцяв, що будь-які домовленості щодо української газотранспортної системи не будуть підкилимними - до цього процесу будуть залучені фахівці, а про результати будуть проінформовані засоби масової інформації.

Президент України Віктор Янукович 22 лютого під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши на тому, що ці переговори перебувають на фінальній стадії.

За словами Президента, під час переговорів порушується питання не про продаж ГТС, а її оренду, що дозволить ефективніше її використовувати і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. До того ж він відзначив, що, крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму чи СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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«Нафтогаз» з технічних причин не повністю розрахувався з "Газпромом" за січневий газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з технічних причин не повністю розрахувалася перед російським газовим монополістом компанією "Газпром" за імпортований у січні газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 26 лютого, під час 4-го щорічного українського енергетичного форуму повідомив журналістам заступник голови правління "Нафтогазу" Вадим Чупрун.

"Ми там трохи не доплатили і ось чому. Там хіміки використовували промисловий газ, в бухгалтерії є якісь неточності, тому поки не з'ясують ці моменти - ми не можемо платити, ми не знаємо точну цифру", - сказав В.Чупрун.

Також В.Чупрун зазначив, що санкцій з цього приводу не може бути, тому що це взаємотехнічне питання. Зараз "Нафтогаз" уточнює з "Газпромом" і промисловими споживачами сформовану ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна у січні 2013 року закупила у Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд дол., і у Німеччині - на суму 10,071 млн дол.

Україна у січні ц.р. імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426. дол за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

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Росія звинувачує Україну в аварії ракети "Зеніт". До своєї техніки у "сусідів" претензій немає

Причиною аварії ракети-носія «Зеніт» стала несправність блоків, виготовлених в Україні, до російської техніки претензій немає. Про це повідомив журналістів перший заступник голови військово-промислової комісії при уряді РФ Іван Харченко, передає РІА «Новости».

«Доповідь представлена Дмитром Олеговичем Рогозіним (прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву – РІА «Новости»), висновки доповіді зводяться до того, що причиною аварії стала несправність блоків, виготовлених в Україні, до російської техніки претензій немає", - сказав І.Харченко.

Він додав, що доповідь була представлена Д.Медведєву 15 лютого.

І.Харченко також повідомив, що Роскосмосу доручено провести перевірку фінансово-економічної діяльності у рамках даного міжнародного проекту і доповісти уряду, що робити далі, оскільки за міжнародними домовленостями, за діяльність російських підприємств (95% «Морського старту» належить РКК «Енергія») відповідальність несе РФ.

Нагадаємо, запуск ракети-носія Зеніт-3SL з супутником Intelsat-27 у рамках «Морського старту» завершився невдачею 1 лютого 2013 року - ракета і супутник впали у Тихий океан. Цей старт став першою невдачею для «Морського старту» за останні шість років. Представник КБ «Південне», де розроблялася ракета, раніше повідомив РІА «Новости», що аварія була пов'язана зі збоєм у роботі бортового джерела потужності першого ступеня.

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Управління Держземагентства отримали повноваження розпоряджатися державними землями

Територіальні управління Державного агентства земельних ресурсів отримали повноваження передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (в тому числі зі зміною їх цільового призначення) фізичним та юридичним особам.

Відповідний наказ Міністерства аграрної політики і продовольства № 40 від 25 січня 2013 року зареєстровано в Міністерстві юстиції, йдеться на сайті відомства.

Згідно з наказом, головні управління Держземагентства в областях, Києві та Севастополі наділені повноваженнями передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб у межах області.

Держземагентство також розробило покрокові блок-схеми з описами порядку передання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування та порядки поновлення раніше укладених договорів оренди (внесення змін до них) земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2013 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Відповідно до закону, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин і його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб.

Водночас за Кабінетом Міністрів залишилися повноваження передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу Державного земельного банку.

До цього часу землями державної власності, в тому числі і ділянками сільськогосподарського призначення, розпоряджалися районні та обласні державні адміністрації, Кабінет Міністрів України.

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Стали відомі причини обвалення конструкцій на Чорнобильській АЕС

Чорнобильська АЕС назвала причиною обвалення покрівлі в машинному залі четвертого блоку дію кількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які піддалися значним руйнуванням під час аварії 1986 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Чорнобильської АЕС.

Згідно з повідомленням, також однією з причин стали корозійні процеси, враховуючи наявність слідів активних протікань атмосферних опадів (бурульки і полій) з високої покрівлі безпосередньо на ферму.

«Снігове навантаження на покрівлю машинного залу в осях 50 — 68 між рядами А - Б на момент руйнування не перевищувало значень, встановлених проектом і експлуатаційною документацією ЧАЕС», - говориться в повідомленні.

«Основною причиною, що унеможливлювала запобігання руйнуванню зазначених конструкцій, була відсутність можливості проведення візуального контролю за технічним станом конструкцій унаслідок відсутності безпечних підходів і вкрай небезпечної радіаційної обстановки», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв.м.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

На Чорнобильській АЕС створена комісія для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС названо снігове перевантаження.

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Україна провела перше роуд-шоу інвестпроектів малого та середнього бізнесу на 150 млн дол.

Український бізнес-центр у Лондоні за підтримки Посольства України у Великобританії, Федерації роботодавців Києва та інвестиційного холдингу Pro Capital Group провели роуд-шоу семи інвестпроектів малого та середнього бізнесу «Invest in Ukraine» із загальним обсягом інвестицій 150 млн доларів, повідомили УНІАН організатори заходу.

Згідно з повідомленням, найбільший інтерес інвесторів, а їх було більше двадцяти, викликали проекти в IT-сфері, сільському господарстві і в автохімічній промисловості. За деякими з них ведуться переговори due diligence - щодо перевірки спроможності самих проектів і фінансового стану їх виконавців. За оцінками експертів, тривалість процедури due diligence становить від 3 до 6 місяців при очікуваному обсязі залучених ресурсів за кожним проектом від 10 до 30 млн дол.

Директор Українського бізнес-центру в Лондоні Владислава Білоцька за підсумками роуд-шоу зазначила: «В Європі зараз спостерігається застій і відсутність цікавих бізнес-ідей на рівні середнього та малого бізнесу. Україна залишається одним з небагатьох місць в Європі, де ще можна заробити на ідеї і де ринок тільки розвивається, а загальна рентабельність проектів досить висока».

За словами організаторів заходу, роуд-шоу «Invest in Ukraine» стане щорічним інвестиційним проектом, який сприятиме формуванню більш сприятливих умов для ведення середнього бізнесу в Україні і внесе свій внесок у поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Як повідомляв УНІАН, спочатку організатори роуд-шоу в Лондоні планували представити 8 інвестиційних проектів, серед яких організація виробництва біоантифризу на Черкаському заводі автохімії (з орієнтовним обсягом вкладень 12-15 млн дол.), реалізація проекту з будівництва доступного житла (з орієнтовним обсягом вкладень 10-30 млн дол.), проект зрошення сільськогосподарських земель у Херсонській області (4 млн дол.). Крім того, в загальному портфелі пропозицій були проекти у сфері телекомунікацій, старт-апи у сфері IT, проекти будівництва кількох заводів, в тому числі фармацевтичного, заводу сталевих радіаторів, деревообробного комбінату і заводу з виробництва енергозберігаючого обладнання для харчової промисловості.

Як зазначила тоді В.Білоцька, співпраця в секторі малого та середнього бізнесу має значний потенціал, проте діалог між інвесторами та потенційними реципієнтами досі не налагоджено.

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УНІАН