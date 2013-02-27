Президент ввів до складу Комітету з питань реформування МВС свого радника Портнова

Президент України Віктор Янукович підписав указ про зміни у складі Комітету з питань реформування правоохоронних органів.

Згідно з текстом документу, який оприлюднено на офіційному порталі глави держави, до складу Комітету уведено Андрія Портнова - радника Президента України та Олександра Якименка - голову Служби безпеки України.

Також у складі Комітету з питань реформування правоохоронних органів затверджено таких осіб: радника Президента Ігоря Калініна; голову Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя Сергія Ківалова (за згодою) і міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Водночас, зі складу Комітету з питань реформування правоохоронних органів виведено Віктора Балогу, Ігоря Калєтніка та Валерія Бевза.