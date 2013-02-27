ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Газ Україна 2009» домовився з НК «Лукойл» про придбання Одеського НПЗ», у якому пише: інформацію про придбання НПЗ групою компаній «Газ Україна 2009»повідомило джерело, близьке до сторін, які укладають угоду...

http://delo.ua/business/gaz-ukraina-2009-dogovorilsja-s-nk-lukojl-o-pokupke-odesskogo-198293/

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Також «Дело» у публікації «У січні гривня подешевшала, але обсяги кредитування були скромні - НАБУ» пише: на початку 2013 року зниження вартості гривневих ресурсів спостерігалося майже в усіх сегментах грошово-кредитного ринку...

http://delo.ua/finance/v-janvare-grivna-podeshevela-no-obemy-kreditovanija-byli-skromny-198283/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Рекламна пауза» пише: представники опозиції пропонують Верховній Раді заборонити громадській організації «Український вибір» рекламувати Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Кампанія з інтеграції України до МС, на думку опозиції, суперечить євроінтеграційним прагненням України, що закріплені в законі "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики". Лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук назвав дії опонентів провокацією...

http://kommersant.ua/doc/2135334

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Розмова пішла на користь» пише: у Брюсселі пройшов саміт Україна-ЄС. Європейські лідери утрималися від жорсткої публічної критики на адресу Президента Віктора Януковича, однак висловили свої претензії під час зустрічі у форматі «один на один». Серед головних позитивних підсумків саміту глава держави відзначив успішні переговори про надання Україні позики на 610 млн євро. Однак Брюссель поки що не виділятиме транші за цим кредитом. Крім того, співрозмовники Януковича пояснили йому, що і підписання угоди про асоціацію з ЄС може бути відкладене «на кілька років»...

http://kommersant.ua/doc/2135182

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Видання «Сегодня» у публікації «Вартість квитків на Hyundai залежатиме від часу купівлі» пише: найдешевше квитки коштуватимуть тим, хто запланує поїздку заздалегідь...

http://www.segodnya.ua/economics/transport/Stoimost-biletov-na-Hyundai-budet-zaviset-ot-vremeni-pokupki.html

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Також «Сегодня» у публікації «Янукович порадує Азарова своєю присутністю в Кабміні» пише: у середу відбудеться розширене засідання уряду...

www.segodnya.ua/politics/pnews/Zavtra-YAnukovich-poraduet-Azarova-svoim-prisutstviem-v-Kabmine.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Депардьє може заплатити 4,8 млн рублів за подарунок Кадирова» пише: Жерар Депардьє взяв російське громадянство на знак протесту проти нового французького податку на надприбутки, але і в Росії йому також доведеться платити до бюджету. Першим таким внеском, можливо, стане податок на дарування - нова грозненська квартира актора накладає на нього низку обтяжень...

http://izvestia.ru/news/545720

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Видання «Ведомости» у публікації «На суді над BP, що розпочався, адвокати посперечалися про швейцарський сир» пише: в Новому Орлеані почалися слухання у справі про розлиття нафти в Мексиканській затоці. Сторони намагалися з'ясувати, випадковим чи ні був ланцюг трагічних подій 20 квітня 2010 року...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9524571/na_nachavshemsya_sude_nad_bp_advokaty_posporili_o

(УНІАН)