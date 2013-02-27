Президент України Віктор Янукович наголошує на неприпустимості гальмування реформ в Україні.

Про це він заявив у своєму виступі на розширеному засіданні Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент зокрема наголосив на неприпустимості гальмування реформи системи надання адміністративних послуг в Україні. За його словами, замість єдиної мережі державні органи намагаються створити власні центри надання послуг, що ще більше дезорієнтує громадян, зберігає корупцію у цій сфері. Крім того, «незважаючи на ухвалені закони, на практиці зберігається важка та непрозора система видачі дозволів, складні регуляторні процедури», - зазначив Президент.

В.Янукович також наголосив, що у сфері медичної реформи кожен з базових законів реалізується зі значними труднощами, а підзаконні нормативні акти приймаються урядом та Міністерством охорони здоров’я із суттєвими запізненнями. «Регіони практично не отримують з центру методичної та організаційної допомоги. Свіжий приклад - закон про екстрену медичну допомогу, роботу над впровадженням якого уряд почав лише в останні дні перед набуттям чинності», - наголосив глава держави. Крім того, за словами Президента, досі не ухвалено базовий закон про особливості діяльності закладів охорони здоров’я, що фактично блокує модернізацію вторинного рівня у пілотних регіонах.

Він також зазначив, що загальмовано реформи у сфері житлово-комунального господарства, зокрема не вдається сформувати нову ефективну та прозору схему реєстрації прав нерухомості.

Всі недоліки, що стримують динаміку модернізації країни, мають отримати належну оцінку і висновки з боку уряду, наголосив В.Янукович.

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