Ризик непідписання в листопаді Угоди між Україною та ЄС становить 50% - експерт

Ризик України не укласти в листопаді 2013 року у Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом становить 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач сьогодні на прес-конференції.

«Ризик непідписання угоди величезний, не менше 50%, а може, навіть і більше», - стверджує В.Горбач.

На його думку, у разі провалу угоди з ЄС уряд зможе звернутися до другого зацікавленого в інтеграції партнера – Росії, проте для України наразі це питання не є критичним, і країна цілком може жити далі в тому режимі, який є зараз.

«Якщо так станеться, і угоди не досягнуть, доведеться існувати в тому стані, в якому ми є зараз. Доведеться мати справу з іншим партнером з пропозицією по інтеграції – Росією. Але моя думка, що українська влада не є критично зацікавленою і у цій пропозиції та не буде стрімголов кидатися у цей формат інтеграції», – наголошує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

13 лютого ц.р. Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.