Анонс на 28 лютого

* Відбудеться обговорення законопроекту щодо трансферного ціноутворення, розробленого Міністерством доходів і зборів України. Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах, керуючий партнер компанії «Делойт» Вікторія Чорновол, ген. директор ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» Олександр Гавриш, сертифікований аудитор, партнер польсько-української компанії «CERBERUS tax and audit servict LTD» Ольга Богданова, керуючий партнер, аудитор Міжнародного правового центру EUCON Лариса Врублевська, керівник Інвестиційної вагонної компанії Олександр Рудаков та ін.

* Прес-конференція заступника голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Роберта Бровді на тему: "Про початок реалізації, умови та особливості програми форвардних закупівель ДПЗКУ".

* Круглий стіл на тему: «Фінансова стабільність і фінансові потреби України в 2013 році». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Віктор Суслов, екс-міністр економіки, фінансовий експерт; Ільдар Газізуллін, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень; Валерій Гладкий, ген. директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій»; Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»; Володимир Клименко, президент Української Зернової Асоціації.

* Прес-конференція на тему: «Яким буде врожай-2013?» Учасники: президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

* Круглий стіл на тему: "Бюджетні дірки-2012: куди пішли кошти, призначені на будівництво доріг?" Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Учасники: Олег Медуниця, член Комітету ВРУ з питань бюджету; Павло Різаненко, член комітету ВРУ з питань бюджету; Дмитро Андрієвський, заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики, Іван Варченко, депутат Харківської обласної ради, Олексій Шалайський, головний редактор інтернет-порталу незалежного моніторингу державних витрат "Наші гроші"; Юрій Ніколов, журналіст інтернет-порталу "Наші гроші"; Тетяна Чорновіл, спеціальний кореспондент LB.ua та ін.

* Круглий стіл на тему: "Коли українці будуть отримувати "білі" зарплати? Зниження соціального податку і детінізація економіки". Питання: огляд ринку праці та заробітних плат в Україні, оцінка рівня тіньової складової ринку праці, можливі механізми детінізації ринку, перспективи зниження єдиного соціального внеску, наслідки такого кроку для соціальної сфери.

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