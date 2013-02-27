Україні варто дотримуватися власних інтересів – експерт

Україні буде дуже складно виконати вимогу Європейського Союзу і зробити чіткий інституційний вибір між Заходом і Сходом, тому що для України характерно йти посередині і розвивати відносини з багатьма країнами. Про це, виступаючи на 9-й щорічній інвестиційній конференції в Києві, заявив керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Україні властиво і вигідно зараз бути посередині - політично і частково економічно. Нам корисно розвивати зони вільної торгівлі з багатьма країнами – на користь нашої країни», - зазначив І.Бураковський.

Він звернув увагу, що дуже непросто відмовитися від східного напрямку співпраці, оскільки на країни Митного союзу припадає близько 32% обсягу українського експорту. Водночас вельми некоректно, на думку І.Бураковського, аргументувати корисність Митного союзу прагненням відновити виробничі ланцюжки, втрачені у період розпаду СРСР, і можливим зниженням ціни на газ.

«Все, що можна було відновити, вже відновлено – в рамках вертикально-інтегрованих компаній. Що ще відновлювати? Старі технології і підприємства, побудовані на основі економіки, що працює за принципами, прямо протилежними принципам ринку? Великого потенціалу саме у сфері відновлення виробничих ланцюжків я не бачу. А що стосується цін на газ, то я не вірю, що Росія готова гарантувати комфортні ціни на газ на тривалий час, оскільки зростання цін на газ очікуємо і в самій Росії», - наголосив експерт.

До того ж він ще раз наголосив, що сама по собі дискусія про вибір напрямку співпраці дуже заполітизована, що ускладнює розвиток економічних зв'язків.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС, після завершення якого президент Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що ЄС чекає від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію. Однією з таких умов має стати чіткий сигнал з боку України про її інтеграційний вибір.

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