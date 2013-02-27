ТОП-10 (27 лютого)

Спад ВВП у січні становив 0,5%

Кабмін схвалив Держпрограму активізації економічного розвитку

Вартість програми економічного розвитку становитиме 380 млрд грн

Влада за допомогою програми розвитку економіки хоче збільшити ВВП до 2,5-3,4%

Мінфін залучив 50,5 млн грн і 372,3 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 лютого

Україна в січні імпортувала 43,5 млн куб. м газу за контрактом з RWE

Номінальна зарплата в Україні в січні скоротилася на 11% - до 3000 грн

Депутат від ПР пропонує запровадити 25%-ий податок на депозити населення

Прямий держборг України до кінця року зросте до 30,6% ВВП, заявляє Мінфін

Держпрограма економічного розвитку передбачає продовження ресурсу АЕС

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Спад ВВП у січні становив 0,5%

Зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у січні 2013 року становило близько 0,5% в річному вираженні, йдеться в аналітичній записці «Аналіз економічного стану, січень 2013», розміщеній на сайті Національного банку України.

«За оцінками Департаменту статистики, аналізу та прогнозування, зниження реального ВВП в січні поточного року становило близько 0,5% у річному вираженні», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними Держстату, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 0,8%.

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2012 році проти 2011 року становило 0,2%,

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни у ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, в I кварталі - зростання 2%.

У четвертому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), в цілому за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

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Кабмін схвалив Держпрограму активізації економічного розвитку

Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього розширеного засідання уряду.

"Пропоную ухвалити і в робочому порядку протягом тижня доопрацювати програму і випустити її на наступному тижні", - сказав прем'єр-міністр Микола Азаров.

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Вартість програми економічного розвитку становитиме 380 млрд грн

Сумарна вартість програми активізації економічного розвитку становитиме приблизно 380 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на розширеному засіданні Кабінету Міністрів сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Він зазначив, що джерелами фінансування програми є державний і місцевий бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, нові механізми державних гарантій, які впроваджувалися цього року, й приватні інвестиції, а також власні кошти підприємств.

Водночас М.Азаров зазначив, що на першому місці під час проведення програми буде забезпечення високої якості техніко-економічного обгрунтування проектів.

“Завдяки цьому, виконання зазначеної програми дасть можливість надолужити втрачене під час кризи”, - сказав він.

Крім того, М.Азаров додав, що програму розраховано на отримання приросту виробництва ВВП на рівні не менше 3% щорічно й зростання виробництва за ключовими галузях економіки.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента Віктора Януковича розглядається проект Держпрограми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника й реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

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Влада за допомогою програми розвитку економіки хоче збільшити ВВП до 2,5-3,4%

Реалізація Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки дасть змогу досягти зростання ВВП у 2013 році на рівні 2,5-3,4%, у 2014 р. - 3-4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Держпрограми, який розглядається на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю Президента Віктора Януковича.

Також планується, що реалізація програми забезпечить підтримку оптимального рівня інфляції в межах 5-6% в 2013-2014 роках; дефіциту державного бюджету в 2013 році в рамках 3,2% ВВП; перерозподіл ВВП через зведений бюджет у 2013 році на рівні 29,5% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу в 2013 р. внаслідок реалізації Держпрограми вдасться утримати на рівні 30,6% ВВП.

Реалізація Держпрограми активізації розвитку економіки забезпечить надходження до держбюджету коштів від приватизації в обсязі 27,9 млрд грн протягом 2013-2014 рр., зростання обсягів виробництва машинобудівної продукції на 10% у 2014 році, збільшення обсягів імпортозаміщення сільськогосподарською технікою до 20%, збільшення в 2 рази обсягу виробництва ракетно-космічної техніки, зростання частки вітчизняної фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку в середньостроковій перспективі на 5-10%, зростання обсягів реалізації вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку на 25% і зниження рівня енергоємності ВВП на 1,5-3% на рік.

Також реалізація програми дасть змогу збільшити обсяги експорту і залучити ресурси міжнародних фінансових організацій в обсязі 1,5-2 млрд дол. США як у 2013, так і в 2014 році.

Крім того, згідно з проектом документа, вдасться знизити податкове навантаження, що забезпечить зниження тіньового сектору економіки, збільшити кількість суб'єктів малого підприємництва і кількість зайнятих у малому підприємництві, зможе запобігти прихованому виведенню капіталу за кордон.

Як повідомляв УНІАН, Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки, підготовлена урядом, визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики.

Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

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Мінфін залучив 50,5 млн грн і 372,3 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 26 лютого, залучило до державного бюджету 50,47 млн грн і 372,28 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив 2 заявки, подані на придбання 5-річних гривневих держпаперів, дохідність становила 14,3%.

Також було задоволено 6 із 11 заявок на 2-річні (погашення 25 лютого 2015 року) валютні ОВДП, в результаті чого до бюджету надійшло 25,92 млн дол., дохідність встановлено на рівні 8,02%. Крім того, Мінфін залучив 50,09 млн. дол. від розміщення 2-річних (погашення 18 лютого 2015 року) валютних ОВДП з аналогічною дохідністю.

Основний обсяг надходжень - 296,27 млн дол. - забезпечило розміщення 1,5-річних (дата погашення 23 липня 2014 року) валютних держпаперів. Мінфін задовольнив усі 8 поданих заявок. Дохідність становила 8%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними 4 заявки (на суму 120 млн грн) на річні гривневі папери.

Гривневі ОВДП із терміном обігу 7 років, 3-річні індексовані ОВДП, а також 3-річні валютні держпапери інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 19 лютого, залучив до державного бюджету 126,77 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 26 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 199,883 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 116,812 млрд грн, у власності банків - 68,752 млрд грн, нерезидентів - 4,934 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Україна в січні імпортувала 43,5 млн куб. м газу за контрактом з RWE

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Укртрансгаз».

«За даними об'єднаного диспетчерського управління ПАТ «Укртрансгаз», у січні 2013 року з боку Республіки Польща до газотранспортної системи України надійшло 43,5 млн куб. м природного газу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні існує технічна можливість прийому природного газу в ГТС України від Угорського оператора ГТС (компанія FGSZ LTD).

«Між ПАТ «Укртрансгаз» і компанією FGSZ LTD (Угорщина) підписано Технічну угоду», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що ведуться переговори з компаніями Eustream (Словаччина) і «СНТГН Трансгаз» (Румунія) про можливість подачі природного газу з територій Словаччини і Румунії в ГТС України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

На початку лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.

22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на поставку природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.

RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.

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Номінальна зарплата в Україні в січні скоротилася на 11% - до 3000 грн

Номінальна заробітна плата по Україні в січні 2013 року становила 3000 грн, що на 10,2% більше проти січня 2012 року, але на 11,2% менше проти грудня 2012 року. Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, відносне зменшення розміру зарплати в січні – «типове сезонне явище, оскільки в грудні, перед Новим роком, традиційно здійснюються різноманітні додаткові виплати – винагорода за підсумками року, за вислугу років, виплати за невикористану відпустку тощо». «У 2008-2012 роках сезонне зменшення середньої січневої виплати завжди становило близько 12%», - йдеться в повідомленні Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2012 року збільшилася на 279 грн (9%) і на 1 січня 2013 року становила 3 377 грн. У регіональному розрізі найбільша зарплата в грудні була зафіксована в Києві – 5 368 грн., Донецькій області – 3 811 грн, у Севастополі – 3 655 грн, у Київській області – 3 528 грн, Дніпропетровській області – 3 385 грн. Найменша зарплата була зафіксована в Тернопільській області – 2 466 грн. Середня зарплата в промисловості в грудні 2012 року становила 3 818 грн, що на 7% більше, ніж у листопаді 2012 року.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.

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Депутат від ПР пропонує запровадити 25%-ий податок на депозити населення

Народний депутат від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і запровадити з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах. Відповідний законопроект №2401 зареєстровано в парламенті 26 лютого 2013 р.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, ухвалення запропонованих змін дозволить комерційним банкам отримати дешевші кредитні ресурси, а державному бюджету - додаткове джерело надходжень, які, як передбачається, може бути спрямовано на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

«Аналіз показує, що в 2012 році середньоринкова дохідність вкладів у гривні зросла на чверть. До того ж висока дохідність банківських вкладів (депозитів) стимулює у населення накопичувальні настрої. Загальний обсяг коштів фізичних осіб у банках за минулий рік збільшився на 19%, до того ж зростання кредитування суб'єктів господарювання було лише на 5%», - йдеться в пояснювальній записці .

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн (на 14,2%) і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на термін від 1 до 2 років – 36,95%, на термін до 1 року припадає 33,72% вкладів, «до запитання» – 22,34%, на термін понад 2 роки – 6,98%.

Нагадаємо також, що депутат Є.Сігал іншим законопроектом запропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки та банківську діяльність», що передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб у іноземній валюті.

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Прямий держборг України до кінця року зросте до 30,6% ВВП, заявляє Мінфін

На кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становитме 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.

Про це йдеться в розміщеній на сайті Міністерства фінансів України програмі управління держборгом на 2013 рік, затвердженій наказом Мінфіну №277 від 21 лютого 2013 року.

Програма передбачає, що в 2013 році фінансування держбюджету України здійснюватиметься за допомогою широкого спектру боргових інструментів.

За строками обігу найбільшу питому вагу матимуть довгострокові інструменти (57,1%), середньострокові, - 24,3% та інструменти зі строком погашення від 3 до 12 місяців (18,6%). До того ж на короткострокові інструменти зі строком погашення в 2013 році припадатиме 7,3% обсягів запозичень.

Також зазначається, що боргові інструменти з фіксованою ставкою становитимуть 93,4%, з плаваючою - 6,6% (ставка Libor).

Загалом, згідно з програмою, у 2013 році на внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 92,863 млрд грн, або 68,5% від загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках, з урахуванням запозичень за спеціальним фондом держбюджету - 42,668 млрд грн, або 31,5%.

Як повідомляв УНІАН, сума державного й гарантованого боргу України за січень 2013 року зросла на 2,3% - до 65,989 млрд доларів США.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в січні на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

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Держпрограма економічного розвитку передбачає продовження ресурсу АЕС

У Державній програмі активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки істотну увагу приділили продовженню ресурсу атомних електростанцій України.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів України з посиланням на доповідь прем'єр-міністра Миколи Азарова на розширеному засіданні уряду 27 лютого.

«Істотна увага приділена будівництву та модернізації об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема програма передбачає продовження ресурсу атомних станцій і підвищення рівня безпеки блоків АЕС, а також реконструкцію відкритих розподільних споруд Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що особливу увагу в програмі уряду приділили добудові Ташлицькій гідроакумулюючій станції, яка експлуатується Південно-Українською АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки вартістю 380 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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УНІАН