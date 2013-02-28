Зустріч Януковича та Путіна може відбутися в березні
08:59, 28 лютого 2013Різне
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Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича може відбутися в березні, повідомив журналістам посол РФ в Україні Михайло Зурабов, повідомляють РІА "Новости".
"Я очікую, що найближчим часом ми отримаємо точну інформацію про зустріч на вищому політичному рівні. Думаю, що це відбудеться в березні", - сказав посол.
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